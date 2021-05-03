麗寶國際賽車場開幕嘉年華美中不足中順利落幕，期待再進步！

（圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

2021-05-03 07:55:20

位於台中的麗寶國際賽車場於5月1日正式開幕，並自4月30日至5月2日舉辦為期三天的開幕嘉年華與開幕賽事，於2日落幕；麗寶國際賽車場通過認證開幕後，台灣將再度有符合FIA G2規範之賽車場，將更有利於台灣賽車運動發展，除了賽車場外，建於賽車場旁的賽車旅店也同步正式開幕。

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開幕記者會，除了政府官員與車界人士與會之外，也吸引許多藝人給予祝福，像是電影叱咤風雲演員昆凌、曹佑寧與柯有倫錄製祝賀影片；除此之外，首支由熱愛賽車的藝人姚元浩所組成之賽車女孩團體「浩星女孩」與金曲獎最佳樂團得主MATZKA都帶來精彩演出，記者會最後在逾250輛卡丁車、各式汽、機車所進行的大遊行，以及最後壓軸登場、由6位哈雷重機騎士，共同手持一面7乘10的FIA藍色大旗進場後落幕。

而麗寶國際賽車場為了讓更多民眾感受到賽車運動的魅力，特地以嘉年華的形式舉辦開幕活動，不僅有由Ford、米其林與aai賽車團隊聯手打造的Focus麗寶挑戰賽、結合TCR等組別之超級房車賽、卡丁耐久賽、越野挑戰賽、賽車運動產業發展論壇與「聰明媽咪兒童超跑」趣味競賽等項目，希望讓到場的民眾能在熱鬧氛圍中體驗賽車運動魅力，但雖然各項安排十分豐富緊湊，立意良好，但多項活動的舉行時間重疊，若要參加或觀賞某一賽事或論壇，就得犧牲另一項，反而只能讓人陷入選擇困難或僅能走馬看花。

整體來說，麗寶國際賽車場開幕嘉年華辦得很熱鬧，但在許多細節上，例如：各區域賽是時間安排、動線規劃、觀眾席無大螢幕觀看賽況等，到媒體聯絡、資料提供等，許多事務都還有極大的進步與改善空間，雖然這是麗寶第一次舉辦大型賽事與活動，但台灣其實具相關經驗的專業人士非常多，建議麗寶國際賽車場別再「閉門造車」，廣納各方經驗與意見，以期未來能將賽事辦得更為完美周全。

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