康復許久抗體不減反增！新冠「超級免疫者」　義大利現蹤

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寶拉所在的村鎮人口只有3300人，卻是該國最早傳出新冠疫情的城市之一，也是歐洲第一批新冠死亡病例的發生地。帕多瓦大學與倫敦帝國理工學院合作的一項研究顯示，在疫情發生9個月後，當地仍有129人的體內存在抗體，其中有16人的抗體水平比去年5月份時還多了一倍以上。
帕多瓦大學的拉韋佐教授(Enrico Lavezzo)已經對小鎮居民進行了3次大規模檢測，聲稱目前發現到的抗體最長存在時間，是在患者初次感染後的9到10個月，是迄今在大流行期間，發現抗體存在最久的一次。
鎮長馬提尼(Martini)表示，當初疫情剛發生時，幾乎沒有人敢到訪，還被冠上「瘟疫傳播者」的惡名，現在村民自願參與研究，並將其視為一種使命，希望能協助義大利乃至全球抗疫。除了寶拉，當地還有一名53歲的女子拉法葉拉‧傅拉松(Raffaela Frasson)，也具有超級免疫者的體質。
報導並指出，雖然在世界其他地方，也已發現免疫力強案例，但一般來說，當事人體內的抗體很少會不減反增，若能弄清楚這種狀況發生的來龍去脈，將對戰勝新冠病毒非常有利。
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