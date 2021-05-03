康復許久抗體不減反增！新冠「超級免疫者」　義大利現蹤

▲68歲的義大利女子寶拉·貝松，體內有著大量的新冠病毒抗體，被認為是一名「超級免疫者」。（圖／翻攝自NBC News）
▲68歲的義大利女子寶拉·貝松，體內有著大量的新冠病毒抗體，被認為是一名「超級免疫者」。（圖／翻攝自NBC News）

要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-05-03 08:02:59｜2021-05-03 08:04:49

新冠疫情在全球持續延燒，「超級傳播者」的出現常令各國聞之色變，因其超強傳染力，往往是造成大規模群聚感染的主因之一。不過有外媒報導稱，除了「超級傳播者」以外，也有所謂的「超級免疫者」存在，近期在義大利一處村鎮的研究，鎮民血液中的新冠抗體高於正常水平，就引起研究人員關注。

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根據美國《NBC News》報導，義大利威尼斯西邊一處名為沃維奇歐(Vo' Vecchio)的小鎮，有一名叫寶拉·貝松(Paola Bezzon)的68歲女子，在血清學檢測時被發現，她的血液當中有高於一般正常水平數的新冠病毒抗體，是一個具有「超級免疫」能力的人。

寶拉所在的村鎮人口只有3300人，卻是該國最早傳出新冠疫情的城市之一，也是歐洲第一批新冠死亡病例的發生地。帕多瓦大學與倫敦帝國理工學院合作的一項研究顯示，在疫情發生9個月後，當地仍有129人的體內存在抗體，其中有16人的抗體水平比去年5月份時還多了一倍以上。

帕多瓦大學的拉韋佐教授(Enrico Lavezzo)已經對小鎮居民進行了3次大規模檢測，聲稱目前發現到的抗體最長存在時間，是在患者初次感染後的9到10個月，是迄今在大流行期間，發現抗體存在最久的一次。

鎮長馬提尼(Martini)表示，當初疫情剛發生時，幾乎沒有人敢到訪，還被冠上「瘟疫傳播者」的惡名，現在村民自願參與研究，並將其視為一種使命，希望能協助義大利乃至全球抗疫。除了寶拉，當地還有一名53歲的女子拉法葉拉‧傅拉松(Raffaela Frasson)，也具有超級免疫者的體質。

報導並指出，雖然在世界其他地方，也已發現免疫力強案例，但一般來說，當事人體內的抗體很少會不減反增，若能弄清楚這種狀況發生的來龍去脈，將對戰勝新冠病毒非常有利。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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