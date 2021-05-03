首波梅雨季到來！吳德榮：週三通過　第二波週六抵台

▲下雨天雨傘常被偷怎麼辦？過來人抖出「 1 預防法」。（圖／翻攝自《 NOWnews 今日新聞》資料照 ）
▲今（3）日氣象局發布大雨特報針對東南部地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。（示意圖／NOWnews資料照 ）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-03 08:04:22

中央氣象局指出，今（3）日台灣東半部地區及金門、馬祖有局部短暫雨，其他地區及澎湖為多雲到晴，午後山區有局部短暫陣雨。由於今天受偏東風影響，氣象局發布大雨特報針對東南部地區發布大雨特報，有局部大雨發生的機率。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮「三立準氣象· 老大洩天機」的專欄中指出，今、明（3、4日）兩天各地為多雲時晴，白天暖熱，早晚仍偏涼；東南風帶來的水氣增多，東半部有局部雨，並有較大雨勢；西半部山區午後有局部短暫陣雨的機率。

今日各地區氣溫：北部19至31度，中部21至32度，南部22至33度，東部18至31度。

吳德榮說，根據最新模擬顯示，週三（5日）「梅雨季」首波移動性鋒面通過，鋒面結構不強，但帶來不穩定大氣，配合午後的激發機制，中部以北及東半部有局部陣雨或雷雨發生的機率，南部地區亦有局部短暫降雨的機率；北台灣氣溫稍降。週四、五（6、7日）鋒面遠離，各地好轉為多雲時晴，白天暖熱早晚涼；大氣仍不穩定，山區午後有局部陣雨的機率。

週六、日（8、9日）「梅雨季」第二波移動性鋒面接近並通過，鋒面結構雖不強，配合不穩定的大氣，易有對流被激發，北台灣氣溫稍降。為末期的模擬，模式仍在調整中，應持續觀察。

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