12星座本周運勢出爐！摩羯財運爆棚　有望獲「意外之財」

我是廣告 請繼續往下閱讀

牡羊座

整體運勢

本周的牡羊座很懂得知足，你不會給自己太大的壓力跟期望，反而會懂得享受當下的生活，是很愉快的一周喔！

愛情運勢

你挺享受現在的感情狀態，而且一點都不想要改變，但是安於現狀並不是好事，還是要多多注意。

事業運勢

工作上相當的穩定，不會有太大的變化，做好自己的本分就不會出差錯。

財運運勢

金錢方面不會有太大的起伏，但要多注意因欲望而產生的花費喔！

金牛座

整體運勢

金牛座本周會特別提不起勁，在處理事情時總會想逃避，有時會有太多不好的情緒影響自身行為。

愛情運勢

你會看到感情中的問題，也會願意多跟另一半溝通，雖然沒有確切的解決，但至少是好的開始。

事業運勢

工作上容易會有躁動的情緒產生，也會對工作特別的不滿意跟想離開，好好穩定自己的情緒，千萬不要意氣用事喔！

財運運勢

財運方面特別平淡，不會有太大的花費產生，但也沒有什麼額外的進帳。

雙子座

整體運勢

本周的雙子座需要時時提醒自己專注一點，因為一個不小心你就很有可能恍神，這也會影響到你的行動力跟進度喔！

愛情運勢

面對感情記得要心平氣和的去處理問題，千萬不要意氣用事，否則很有可能做出自己後悔的決定。

事業運勢

面對問題很有可能陷入死局，建議多多請教身邊的主管和同事，免得在一個問題上卡關太久而耽誤不少時間。

財運運勢

本周的雙子會有很多聚會，在這方面的支出會明顯多了很多喔！

巨蟹座

整體運勢

本周的巨蟹座心情很不錯，也因為你時時保持愉快的心境，連帶身邊不少事情也跟著順利了起來。

愛情運勢

感情上發展非常平穩，但也略顯無趣，建議多一點熱情和激情，你們的感情會更加濃烈許多喔！

事業運勢

工作上非常如意，所有工作都在你安排的時間內完成，也會多了不少空閒的時間可以喝杯咖啡。

財運運勢

你的理財能力開始發揮，這也替你省了不少多餘的支出喔！

▲命理網站《星座好朋友》表示，魔羯座本周財運超旺，有機會獲得「意外之財」。（示意圖／取自pixabay）

獅子座

整體運勢

本周的獅子座會特別的積極喔，也許是對於現況稍嫌不滿，所以更努力想去改變，這樣的態度也會為你帶來很好的影響。

愛情運勢

在感情上會特別願意去努力，你可以多和另一半去走走約會，很有可能在旅程中有意外的收穫喔！

事業運勢

工作上特別積極上進，也願意挑戰自己，雖然你給自己很大的要求，但這卻不會讓你感到痛苦，反而很有成就感呢！

財運運勢

需要好好注重理財，否則進帳再多也不夠你花啊！

處女座

整體運勢

本周的處女座心情會特別愉快，你也會跟許久未見的朋友重新連絡，這會讓你找回過去開心的回憶，心情也會很好喔！

愛情運勢

在感情上不再糾結小地方，也許是因為心境的變化，你會更愛對方，感情少了磨擦，自然會升溫不少。

事業運勢

工作上的進度掌握非常得宜，加上同事的幫助，你能夠有效完成工作，記得要給同事一點感謝和回報喔！

財運運勢

財運方面不會有太大的問題，只要好好理財即可。

天秤座

整體運勢

本周的天秤對事情會有全新的看法和意見，這也促使你更加積極向上，一改之前的怠惰，一路往前衝衝衝。

愛情運勢

面對問題你會更願意花時間去解決，也因為良好的溝通，讓兩個人的感情能更加穩定。

事業運勢

在工作上你會特別想要有一番作為，這樣的態度是很好的，但是凡事要按部就班，千萬別想一步登天。

財運運勢

正財運優於偏財運，在專業上的努力會有額外的收入喔！

天蠍座

整體運勢

過去的努力將會獲得收穫，你會對現況更加滿意，心情也會跟著舒坦，是非常讓人愉快的一周。

愛情運勢

多多留意另一半的內心與需求，千萬不要忽視對方，免得會有大問題產生。

事業運勢

工作上特別平穩，該完成的工作都能夠如期完工，接下來會有一段悠閒的時光喔！

財運運勢

盡量避免賭博的行為，不然很有可能「十賭九輸」喔！

▲命理網站《星座好朋友》指出，天蠍座本周應盡量避免賭博行為，否則很有可能「十賭九輸」。（示意圖／取自pixabay）

射手座

整體運勢

射手座對自己的自信心明顯下降不少，這也連帶影響到他們的行動力，導致對任何事情都提不起勁。

愛情運勢

有問題就要提出來一起討論，千萬不要一個人悶在心裡，戀人會搞不懂你的想法，容易有衝突產生。

事業運勢

工作上會有很多不一樣的想法，只可惜你無法把這些想法實現，這也是讓你對工作感到無力的主因。

財運運勢

注意投資行為！要看清楚局勢，不要聽信小道消息。

魔羯座

整體運勢

本周的魔羯座會離自己的目標更近一點，這也會讓你感到特別興奮跟自信，繼續努力一定會有好結果！

愛情運勢

對感情會更加用心，也會願意花更多時間在維繫感情上，這對你的感情會有很好的加分效果。

事業運勢

對於工作會特別焦躁，你的積極度明顯降低不少，除了最基本的工作內容，不會有積極的表現。

財運運勢

財運非常好，會有意外之財讓你措手不及喔！

水瓶座

整體運勢

本周的水瓶座直覺跟判斷能力都很好，也會因為這樣有很好的表現和行為，自然也贏得不少人的讚賞囉！

愛情運勢

在愛情上會更加積極努力，你天馬行空的想法都會獲得實現，讓戀人又驚又喜，也提升了不少親密程度。

事業運勢

覺得工作上的事情一點挑戰性都沒有，對工作會特別提不起勁，把所有的精力都花在其他事情上了。

財運運勢

正偏財運都還算不錯，投資理財有望貴人出現，要好好思考他們的建議！

雙魚座

整體運勢

不管是瓶頸或挫折都有望迎刃而解，一直以來的努力也會開花結果，好好享受這得來不易的成果吧！

愛情運勢

在愛情裡更願意溝通與分享，也不會對另一半感到不耐煩，反而會覺得戀人越來越可愛。

事業運勢

只要多努力，就一定有回報，也就是因為這樣，你會更積極付出，在工作上會得到滿滿的成就感。

財運運勢

偏財運優於正財運，你身邊的朋友很有可能會為你帶來發財的機會喔！（編輯：許苡晴）

▲命理網站《星座好朋友》提到，摩羯座寶周對於工作會特別焦躁，積極度明顯降低，除了最基本的工作內容，不會有積極的表現。（示意圖／取自pixabay）

以上言論不代表本站立場，全文轉載自

《星座好朋友》