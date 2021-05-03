紐西蘭總理：與中國歧見難解　但沒必要以此定義兩國關係

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阿爾登說：「在座各位一定都注意到，隨著中國在世界角色的發展和變化，我們制度間的差異，以及形塑這些制度的利益和價值觀，變得愈來愈難以和解。」
她還說：「這是我們和印度太平洋地區其他許多國家正在努力對付的挑戰，歐洲和其他區域也一樣。」
若干西方盟國施壓紐西蘭，因紐國不願利用情治安全聯盟「五眼聯盟」（Five Eyes）來批評北京當局。五眼聯盟成員國還包括澳洲、英國、加拿大和美國。
紐西蘭外交部長馬胡塔（Nanaia Mahuta）上月表示，對五眼聯盟把關切議題擴大到職權以外的範圍感到不自在。
作為紐西蘭最大貿易夥伴的中國指控五眼聯盟透過針對香港和新疆穆斯林維吾爾人待遇問題發表聲明，拉幫結派對付中國。
阿爾登指出，紐西蘭會持續透過本身及夥伴來談論這些議題。她還表示，處理與中國之間的關係從來都不是件容易的事，「凡事都說不準」。
阿爾登表示，中國對待夥伴的方式很重要，「我們期盼中國也能從其核心利益出發看待此事，在世上行事方式符合身為逐漸壯大的強權責任，包括作為聯合國安理會（U.N. Security Council）常任理事國所應負的責任」。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）1100503