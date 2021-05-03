陳時中憂有「社區感染」　風險來自諾富特員工

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華航機師引發這次群聚案，由於先前已經有長榮機師的經驗，為何華航沒有提高警覺？陳時中表示，上一次事件後，對於外站管理有做檢討，民航局也有對相關航空公司訂定一些辦法，目前機組員在國外的時候，採用一次性門卡，出去就回不來，也有監視器，可以知道是否有從旅社偷跑出來，而且本國籍機師很謹慎，飛短程航班，有些還留在飛機上睡覺。
周玉蔻好奇提問，為何這次事件比起部桃案，民眾似乎比較沒有恐慌感？陳時中回應，院內感染是因為有和平醫院的經驗，所以對於民眾來說恐懼感留了很久，確實院內感染是非常嚴重的，大家對院內感染比較緊張。
陳時中也說，住院的人身體不好，是容易感染的對像，對身體傷害也比較大，諾富特案的個案身體比較好，讓民眾感覺比較不緊張。
陳時中表示，華航是「多點的進來」，路線不清楚、追蹤也不是很完整，相對整體控制比較困難。第一時間裡面，把華航全艙機組員召回檢驗，分為兩組人馬，一組是已回到社區，快檢驗完畢，這組人共有700多人，目前沒有發現新的個案，對社區威脅風險很低。另外一組就是飛行中、居家檢疫中的機組員，也沒有發現新個案。
陳時中說，現在的社區風險在諾富特員工，有207人，首位發病的是1120，還有檢驗出的案1127、1128、1129已公布足跡，對社區有風險，該隔離也隔離開了。對社區風險有2、3天，對於發病前三天內，有可傳染期，這些都有風險。另外案1102傳給兩位年幼子女案1133和1137都沒有送托，對於社區的風險也少。