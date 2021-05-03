陳時中憂有「社區感染」　風險來自諾富特員工

指揮中心指揮官陳時中
▲今（3）日指揮中心指揮官陳時中上「周玉蔻嗆新聞」談論相關防疫作為，他認為，目前社區風險落在諾富特員工相關案例，案1120、1127、1128、1129，有社區風險，案1134、1136在感染期還在社區活動，影響最廣，民眾要自己還是要把口罩戴好，也要儘速打疫苗。（圖／疾管署直播）

記者孫唯容/綜合報導

2021-05-03 10:34:10｜2021-05-03 10:45:09

華航、諾富特案已經有24人染疫，雙北市長抬高聲量，強烈關注，今（3）日指揮中心指揮官陳時中上「周玉蔻嗆新聞」談論相關防疫作為，他認為，目前社區風險落在諾富特員工相關案例，案1120、1127、1128、1129，有社區風險，案1134、1136在感染期還在社區活動，影響最廣，民眾要自己還是要把口罩戴好，也要儘速打疫苗。

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陳時中說，案1134、1135、1136的影響範圍最廣，案1135由於是退休人員，待在家裏，但是案1134、1136，因為上班因素，需要搭乘行跨雙北的交通工具，足跡比較廣，且在可感染期時，依然有社區活動，目前已分別匡列30幾人與113人，都在居家隔離中。

華航機師引發這次群聚案，由於先前已經有長榮機師的經驗，為何華航沒有提高警覺？陳時中表示，上一次事件後，對於外站管理有做檢討，民航局也有對相關航空公司訂定一些辦法，目前機組員在國外的時候，採用一次性門卡，出去就回不來，也有監視器，可以知道是否有從旅社偷跑出來，而且本國籍機師很謹慎，飛短程航班，有些還留在飛機上睡覺。

周玉蔻好奇提問，為何這次事件比起部桃案，民眾似乎比較沒有恐慌感？陳時中回應，院內感染是因為有和平醫院的經驗，所以對於民眾來說恐懼感留了很久，確實院內感染是非常嚴重的，大家對院內感染比較緊張。

陳時中也說，住院的人身體不好，是容易感染的對像，對身體傷害也比較大，諾富特案的個案身體比較好，讓民眾感覺比較不緊張。

陳時中表示，華航是「多點的進來」，路線不清楚、追蹤也不是很完整，相對整體控制比較困難。第一時間裡面，把華航全艙機組員召回檢驗，分為兩組人馬，一組是已回到社區，快檢驗完畢，這組人共有700多人，目前沒有發現新的個案，對社區威脅風險很低。另外一組就是飛行中、居家檢疫中的機組員，也沒有發現新個案。

陳時中說，現在的社區風險在諾富特員工，有207人，首位發病的是1120，還有檢驗出的案1127、1128、1129已公布足跡，對社區有風險，該隔離也隔離開了。對社區風險有2、3天，對於發病前三天內，有可傳染期，這些都有風險。另外案1102傳給兩位年幼子女案1133和1137都沒有送托，對於社區的風險也少。

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