陳時中憂有「社區感染」　風險來自諾富特員工

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陳時中說，現在的社區風險在諾富特員工，有207人，首位發病的是1120，還有檢驗出的案1127、1128、1129已公布足跡，對社區有風險，該隔離也隔離開了。對社區風險有2、3天，對於發病前三天內，有可傳染期，這些都有風險。另外案1102傳給兩位年幼子女案1133和1137都沒有送托，對於社區的風險也少。



