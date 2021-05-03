「蔡英文別只會震怒」 國民黨團：先辭退國策顧問黃承國
近來警界爆發多起紀律風波，最讓民眾譁然的，便是民進黨台北市黨部評委趙映光之子、民進黨台北市黨代表趙介佑涉入多起刑案，卻都能全身而退，還能把北投分局當自家後院，隨意進出探視被關押的朋友，現在輿論把矛頭指向國策顧問黃承國，認為有黃掌握宮廟系統、又直通總統蔡英文，有他撐腰，趙家才能如此囂張。國民黨團今（3）日舉行記者會，黨團書記長鄭麗文嗆蔡英文「你只會震怒民眾是不信的，第一步先辭退黃承國的國策顧問。」
記者吳承翰／台北報導
2021-05-03 10:58:20｜2021-05-03 11:06:17
國民黨團上午舉行「蔡英文對內黑幫治國，對外媚日賣國」記者會，鄭麗文表示，趙介佑年紀輕輕，北投分局卻對他忌憚好幾分，且他不碰政治事務，卻能在民進黨台北市黨部擔任要職、甚至是蔡英文2016競選顧問，由蔡親頒證書，在在都顯示趙「後台很硬」。
鄭麗文補充，民進黨台北市黨部主委是吳怡農，但實際操盤的仍是前黨部主委黃承國，在趙介佑的事情爆發前，吳怡農都沒有出面，等到舉國關注後，吳才唯唯諾諾地說要跟黑道宣戰。鄭麗文嗆吳「怎麼宣戰？蔡英文都不敢處理黃承國了，我笑你也不敢啦！」
國民黨團總召費鴻泰說，趙介佑日前涉及電信詐欺案，刑事局兵分多路，在4月20日的時候上門逮捕。費分析，詐欺案並不像槍擊一樣是大案子，會動用刑事局這麼高的規格，就是因為趙家在北投分局影響力很大，警政署只能派刑事局去抓人。費鴻泰表示，現在士林北投的議員，都在笑「北投分局可以換門牌了，換成北聯幫堂口。」
警政出身的立委葉毓蘭說，趙介佑在2018年擔任替代役，分派到澎湖監獄，以役別來說已經是最輕鬆了，但趙仍要逃兵，還警告監獄管理員「不准打電話回我家，不然就殺了你。」事後竟只判易科罰金，葉毓蘭直呼民進黨對於人事安排，只看關係親疏、是不是自己人來給位子，人民對警察的失望其來有自。