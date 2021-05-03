居家隔離人數創新高　北市防疫規模暫不升級

華航諾富特旅館爆發群聚感染事件，確診案例目前已經多達24人。由於其中一名確診案例足跡遍及雙北市，而北市部分因為該名確診案例所進行的居家隔離人數，252人已經創下歷史新高。對此北市防疫指揮官、副市長黃珊珊在今（3）日上午的北市防疫記者會中也指出，因為目前尚未出現原因不明的本土病例，因此北市防疫規模仍依照過去的秋冬專案比照辦理，暫時不會提升防疫規模。





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新冠肺炎確診案例1134及1136，因為足跡遍及雙北市各區。也因此在清查曾經與確診案例有所接觸的民眾後，現階段台北市居家隔離人數也創下歷史新高，一共有252人。對此黃珊珊表示，由於當初北市的相關規劃，是在有出現不明感染源的本土病例，才會提升防疫層級到第一階段，而現階段防疫指揮官陳時中表示，至今沒有原因不明本土病例，所以仍舊維持秋冬專案的防疫規模。





柯文哲表示，台灣防疫工作至今一年多，到現在為止情況都還好，且在防疫大戰略上都是OK的，只要維持滾動式修正，並視情況將防疫相關的漏洞補上即可。柯文哲強調，若要確實防疫還是得依靠疫苗，不過在可見的未來內還看不到疫苗進口，只能繼續維持過去有效的防疫戰略。柯強調，雖然現在似乎又是疫情的另一波新高峰，但台北市會繼續維持秋冬專案防疫，並嚴格監視疫情變化。





由於接下來台北市即將面對母親節以及開齋節等節日及可能大型群聚的活動，柯文哲則強調，若是有達到防疫第一階段的情況，才會有停辦的狀況，不過現階段還是維持秋冬專案層級，所以仍會繼續舉辦。柯文哲也呼籲民眾仍要持續戴口罩，參加大型活動或出入公共場所要維持社交距離，且配合相關單位進行實聯制的相關措施。





而針對防疫相關問題檢討部分，柯文哲也提到科威特籍男子在台北市防疫旅館進行居家檢疫時，卻不按規矩而自行前往屏東參加鐵人三項邀請賽，而北市方面直到該名男子離開旅館後的3.5小時才發現。柯文哲強調，自己過去在擔任醫生時，也會不斷進行檢討，而像該男子的這種案例，也會向中華電信方面確認，為何會有如此大的落差。



