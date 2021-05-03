今日廣場》陳若男／中火是經濟發展的功臣與環保的先鋒

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做為曾經參與其中的一分子的員工眷屬，他的青春、我們家庭也都躬逢其盛，總希望中火能變得更好，它也確實一步步在修正提升，從30年前最基本的發電機組，陸續投入近900億增設或改善環保設備，但感嘆的是理性科學能說明的事總被非理性的政治解決，政治人物理盲鼓動誤導民意，只為了位置與選票。
以這次中火燃煤轉型燃氣機組的爭議案件來看，早在109年1月20日已通過環評審議，期盼早日以穩定先進低汙染的燃氣機組逐步取代現有燃煤機組，卻因市政府新設的都審障礙卡關，對比興達電廠同型機組前期工程已於109年6月動工，更凸顯台中市政府的政治操作，使得完工日期目前看來仍遙遙無期。
中火各機組正值壯年，理應能為國家做出更多貢獻，在無奈的心情之下，可能須配合在2035年全數燃煤機組退場，另外從私心角度來看，轉型必須得銜接，否則事涉數以千計台電員工的工作權益以及牽連近萬承攬商的生計，可能衍生的社會問題與成本也不得不慎。如果要讓燃煤退場還給台中人清淨藍天，盡速通過燃氣機組的審核才是王道。
先生大半生都貢獻給中火，早先是人人稱讚的英雄，支撐起台灣經濟發展的主幹，時至今日，政治已凌駕專業，是非黑白顛倒，請台中市政府能夠真心替人民著想，回歸理性專業的討論。
在環保改善方面，中火也全力配合，耗費數十億大刀闊斧改革一番，如今也都已一一完成，但中市府卻在這改善完成之際，驟然要求廢除這些環保最優秀的機組，那之前所提之改善意義何在？先前的投資都將付諸流水石沉大海？何不將這些優秀機組善加利用，一來先前巨額花費大力改善始能發揮其價值，二來燃煤轉燃氣機組中間的過渡期必然是劇烈波動起伏不穩定，正可彌補這些不穩定，避免青黃不接，產生電力缺口。
相信以中市府睿智，一定可以找出一條理性的道路出來，衷心盼望一切回歸專業討論，讓數據說話，實乃三方(人民、市府、中火)之福。
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