警政署長要警察局長交手機 徐國勇緩頰：陳家欽沒有惡意
台北市警局松山分局中崙派出所日前遭黑衣人人闖入砸毀電腦，還加碼爆出前所長許書桓涉嫌煙滅證據疑雲，「松山分局之亂」持續延燒震撼警界。警政署長陳家欽日前要求台北市警局長陳嘉昌交出手機，給北檢鑑識還原並接受測謊，引發爭議。今（3）日上午，內政部長徐國勇、警政署長陳家欽出席立法院內政委員會，參與《跟蹤騷擾防治法》修法，徐國勇受訪時替陳家欽緩頰，只陳家欽沒有惡意，也沒強迫陳嘉昌交出手機，後續就交給檢察官處理。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-03 11:50:35｜2021-05-03 11:50:58
陳家欽表示，他不是要求陳嘉昌交出手機，而是善意地建議如何自清化解外界質疑，請他交出手機讓大家公開檢視，這樣才能自證清明，「被誤解成我逼迫他交手機，我是善意的，而且他也同意我的建議，希望大家不要做這些誤解解讀。」
但警政署長要求局長交出手機、進行測謊是中華民國警政史上第一遭，也引來台北市長柯文哲批評警政署「程序不正義」，對此，陳家欽回應，「沒有所謂程序正義的問題，都是溝通，我是善意的。」
內政部長徐國勇受訪時則表示，他並不知道陳家欽要陳嘉昌交手機這件事，詢問陳家欽為何建議交手機，陳則告訴他是出於好意，希望讓這件事更加透明化，目前局長已經把手機交給檢查官，這也是好事。
對於是否贊成交出手機，徐國勇說，陳家欽當時的考量沒有告訴他，所以沒有所謂贊成或不贊成，後來陳家欽也說沒有惡意、沒有強制，就交給檢察官去處理。