旱災稍解　蔡英文視察「緊急抗旱水源應變計畫」提三任務

蔡英文上午到桃園石門水庫視察「緊急抗旱水源應變計畫」。（圖/翻攝立委鄭運鵬臉書）
▲蔡英文上午到桃園石門水庫視察「緊急抗旱水源應變計畫」。（圖/翻攝立委鄭運鵬臉書）

記者胡宥心／台北報導

2021-05-03 11:57:02

總統蔡英文今（3）日上午到桃園石門水庫視察「緊急抗旱水源應變計畫」。儘管台灣上週迎來一波水氣鋒面，各地都下雨，她致詞時強調，面對百年罕見大旱，水情依然嚴峻，在梅雨來臨前，還是要非常謹慎地進行省水、調水跟找水工作，政府也會加速開發新水源、清淤泥等工作。

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蔡英文表示，面對抗旱關鍵時刻，有三件事請相關單位務必貫徹執行。第一、加速完成新水源開發工作；第二，水庫處於低水位，請大家務必加大力道、加速清淤；第三，因應極端氣候趨勢，請相關單位要加強對未來的應變，持續完成相關水資源建設。

蔡英文說，政府2017年就規劃前瞻基礎建設，去年提早因應旱象，才能像現在這樣，延長抗旱的能量。因為預先準備，現在才能繼續打抗旱延長賽；在梅雨來臨前，請大家更要加速完成新水源開發工作，降低大旱對國人的影響。

蔡英文提到，水庫處於低水位，大家務必加大力道、加速清淤，以政府、部隊、民間三方合作的模式，加快速度進行各水庫的清淤工作。過去幾年，經濟部全力推動水庫清淤，去年的水庫清淤量不僅達到歷史新高，更是歷年平均的2.6倍，這是非常難能可貴的成績。

蔡英文也說，她今天視察的石門水庫，清淤的進度更具戰略意義，因為石門水庫不僅是供應桃園地區的主要水源，也可以透過「桃竹幹管」支援新竹地區部分用水，在水資源運用及調度上非常重要。

因應極端氣候趨勢，蔡英文也請相關單位要加強對未來的應變，持續完成相關水資源建設。她表示，除了持續清淤、維持水庫容量外，也要請經濟部以多元的方式，推動各項水資源計畫。比如海水淡化、污水回收再利用，並繼續進行自來水減漏工作，以多元開發新水源的方式，提供國家穩定水源。

「我們一起省水、努力找水、調水」蔡英文盼大家共同努力度過這場大旱的挑戰，並且提高台灣的水資源韌性。今天出席包括經濟部次長林全能、水利署長賴建信、陸軍司令陳寶餘、陸軍六軍團指揮官鍾樹明、桃園市副市長李憲明、立法委員鄭運鵬、趙正宇等人。

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