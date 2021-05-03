跟騷法版本多達20幾案 內政委員會要各黨團先凝聚共識
立法院內政委員會今(3)日審查《跟蹤騷擾防制法》草案，包含日前付委的行政院版在內，相關草案多達20幾個版本，為提升議事效率，內政委員會召委林思銘要求各黨團先回去協商，每個黨團整合出一個版本再來審查，屆時會從20幾個版本濃縮成最多4個版本，討論起來會比較有效率。
記者吳承翰／台北報導
2021-05-03 12:02:30
內政部長徐國勇列席報告政院版草案精神時說，行政院版聚焦性別暴力案類、跟蹤騷擾犯罪化、調查跟保護並行等原則。對於立委質疑為何要直接將跟騷犯罪化、以及預防性羈押是否侵犯人權等問題，徐國勇指出，世界先進法制國家已經把跟蹤騷擾視為犯罪，基於「比較立法」，政院版也認為犯罪化比較能夠保障婦女。
徐國勇表示，內政部警政署2019年7月起推動防制跟蹤騷擾計畫，依據實務經驗，大多數案件只要受警察的關心與口頭告誡，行為人就會中止跟蹤騷擾，日本的實務統計更高達85％。因此，警方若能依刑案調查程序發動拘捕、搜索或是建請聲押或羈押替代處分等作為，就可以更有力、更即時的手段制止犯罪。
行政院版草案明定8種跟蹤、騷擾行為樣態，把要求約會、網路騷擾等都納入規範，違反者最高可處5年以下有期徒刑，且規範本法自公布後6個月施行。
由於跟騷法草案版本高達20多個，為提升議事效率，召委林思銘上午宣布先整合版本後，於下午2點30分再行開會。經民進黨立委莊瑞雄等人與國民黨立委林為洲商討，朝野協議將整合出含院版最多4個版本，下午再進行審查。