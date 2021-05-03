特企／峰雅26坪完售！38坪三房3598萬含車位最後倒數中

「峰雅」得天獨厚位於天母中山北路七段，與東和、天和兩座公園綠帶緊密相鄰，與國泰天母、富邦777等名宅及美僑學校、日僑學校近近相望，不僅內蘊濃郁的天母原味，更吸引富商與政商名流匯聚，代代相傳。「峰雅」絕美十三席，零地主戶、零店面規劃，在天母已屬鳳毛麟角，加上特別重金禮聘北市豪宅大師-黃翔龍建築師擔綱建築外觀設計，禹連泉設計師細膩雕琢大廳、中庭及空中花園…等公共空間，如此令人驚豔的雙大師組合，聯手創作的純住宅作品，更讓「峰雅」收藏價值倍增!





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此外，「峰雅」採用超耐磨木地板搭配隔音墊、日系三協鋁窗、英國STUDOR防疫吸氣閥…等頂規設備，在建築安全方面，除了本身位處堅實穩固的安山岩塊上，並採預壘樁基礎工程及六級耐震力的保障，難怪26坪兩房備受客戶肯定已全數完銷，38坪精工三房，總價3598萬起(含車位) ，現在已進入最後倒數2席中，快快把握機會，錯過不再!





歡迎捨不得離開天母、或是想要在美、日僑學校旁為小孩安排最好的國際教育起跑點，請務必掌握入主「峰雅」的最後機緣!











