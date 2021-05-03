趙介佑案扯派系鬥爭　何志偉：不是我叫他搶救護車、餵毒

▲針對民進黨政二代涉黑爆特權爭議，立委何志偉質疑前北市黨部主委黃承國無作為。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.30）
▲民進黨「染黑」後又被扯上派系鬥爭，讓民進黨立委何志偉火大表示，這個事件用派系鬥爭，這個事件用派系鬥爭，似乎有點污辱派系二字。（圖／記者呂炯昌攝，2021.04.30）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-03 12:13:08｜2021-05-03 13:44:51

民進黨台北市黨部前評議委員召集人趙映光之子趙介佑遭爆涉毒、詐欺，父親與姑姑趙心瑜接連為他辭去黨職，趙介佑也在1日晚間遭開除黨籍。不過爭議並未因此落幕，反而扯上綠色友誼及黃承國人馬的派系鬥爭；民進黨綠色友誼連線立委何志偉今（3）日受訪時表示，又不是他叫趙介佑搶救護車、餵毒，用派系鬥爭似乎有點污辱派系這兩個字，也要台北市黨部主委吳怡農展現決心，好好處理「趙介佑們」。

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趙介佑案又被扯上派系鬥爭。何志偉今天受訪時表示，不要用派系鬥爭這幾個字，「不是我叫他搶救護車、不是我叫他去餵毒，用派系鬥爭似乎有點侮辱派系兩個字」，民進黨真正該做的事情是要拿出決心、拿出行動、拿出作為，才對得起民進黨的支持者。

但趙映光曾在聲明中大力感謝何志偉的支持，又流出何志偉與趙家的合照，遭人質疑趙映光跟綠色友誼也是「關係匪淺」。何志偉則說，有幾張是在2016總統大選路邊照相，沒什麼意義；有些人會到處裝熟，有些人會到處認識、互動，有碰面但不代表趙映光支持他，選舉期間有人會到處攀附，熟跟不熟不是重點，重要的是北市黨部到底有沒有決心處置趙介佑和他背後的「趙介佑們」，並再次強調他與趙家不熟。

媒體追問是否滿意吳怡農的處置方式，何志偉僅是笑著回應：「他的處置我尊重，不在其位不謀其職，我們就尊重他的處置。」

此外，現在民進黨「排黑」這把火燒到國策顧問、前台北市黨部主委黃承國身上。何志偉表示，排黑條款要落實，至於黃承國的事情他不方便代替回應。

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