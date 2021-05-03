趙介佑案扯派系鬥爭 何志偉：不是我叫他搶救護車、餵毒
民進黨台北市黨部前評議委員召集人趙映光之子趙介佑遭爆涉毒、詐欺，父親與姑姑趙心瑜接連為他辭去黨職，趙介佑也在1日晚間遭開除黨籍。不過爭議並未因此落幕，反而扯上綠色友誼及黃承國人馬的派系鬥爭；民進黨綠色友誼連線立委何志偉今（3）日受訪時表示，又不是他叫趙介佑搶救護車、餵毒，用派系鬥爭似乎有點污辱派系這兩個字，也要台北市黨部主委吳怡農展現決心，好好處理「趙介佑們」。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-03 12:13:08｜2021-05-03 13:44:51
趙介佑案又被扯上派系鬥爭。何志偉今天受訪時表示，不要用派系鬥爭這幾個字，「不是我叫他搶救護車、不是我叫他去餵毒，用派系鬥爭似乎有點侮辱派系兩個字」，民進黨真正該做的事情是要拿出決心、拿出行動、拿出作為，才對得起民進黨的支持者。
但趙映光曾在聲明中大力感謝何志偉的支持，又流出何志偉與趙家的合照，遭人質疑趙映光跟綠色友誼也是「關係匪淺」。何志偉則說，有幾張是在2016總統大選路邊照相，沒什麼意義；有些人會到處裝熟，有些人會到處認識、互動，有碰面但不代表趙映光支持他，選舉期間有人會到處攀附，熟跟不熟不是重點，重要的是北市黨部到底有沒有決心處置趙介佑和他背後的「趙介佑們」，並再次強調他與趙家不熟。
媒體追問是否滿意吳怡農的處置方式，何志偉僅是笑著回應：「他的處置我尊重，不在其位不謀其職，我們就尊重他的處置。」
此外，現在民進黨「排黑」這把火燒到國策顧問、前台北市黨部主委黃承國身上。何志偉表示，排黑條款要落實，至於黃承國的事情他不方便代替回應。