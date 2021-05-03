特企／SO-9索尼國際化妝品　舉行首屆皇室美麗代言人活動

泰國皇室首選「SO-9索尼國際化妝品」皇家級御用彩妝，即日起將舉行首屆「皇室美麗代言人活動」。泰國皇室,一直是泰國最高的權利中心及象徵,，一年總支出超過80億,而泰王光是飛機，就有38架,是全世界歷史保持最悠久的皇室貴族之一。





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「so-9索尼國際化妝品」經泰國皇室審查,以卓越品質及品牌影響力等綜合標,採用世界級高規格生產技術用良心與愛心生產最好的產品,給予肌膚最好的滋潤與保護,革命性生物科技,美麗能量將肌膚重生,成為「泰國皇室御用品牌」,榮獲「泰國皇室榮審動章」。「SO-9索尼國際化妝品」更為(紀念女王精神研發「皇室專用套組」女王代表著女性的,尊貴,智慧,美麗的最高象徵。





2021為慶祝「SO-9索尼國際化妝品」榮獲泰國皇室榮耀舉辦皇室女王選美大賽,前三名可榮獲高額代言費及全球美麗代言殊榮。這是一個2分鐘的世界，第1分鐘讓別人注意妳，第2分鐘讓別人愛上你! 如何讓人人見人愛，請大方展現你的美麗與自信，索尼讓妳懂得愛自己，透過「皇室美麗代言人活動」讓你認識自己。





限100位名額，關於年齡、性別一點都不重要。只要你有臉，報名就有機會拿到「SO-9索尼國際化妝品」皇室獎金，還可獲得全球皇室認可成為美麗代言人機會!



