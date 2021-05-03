諾富特群聚確診超越部桃　國防部：官兵避免去高風險場所

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立院外交及國防委員會今日

，立委林德福關切國防部與國安局接種疫苗情況，國防部副部長張哲平表示，他已經施打疫苗，因為衛福部已經開放第五類國人打疫苗，他因為有涉外行程，所以已經接種疫苗。

林德福追問1月部桃群聚疫情爆發時，當時國防部曾下令非必要官兵避免去桃園地區，現在疫情又升溫，還會禁止去桃園嗎？張哲平表示，當初發布的命令是不要進入「桃園高風險地區」，譬如人潮聚集地區，這次影響地區不只桃園，還有雙北市、雲林與嘉義，今天已經規範各營區有地緣關係的官兵，根據疫情指揮中心指示做疫調。