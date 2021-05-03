諾富特群聚確診超越部桃 國防部：官兵避免去高風險場所
華航諾富特飯店群聚疫情持續擴大，至今（3）日上午已經累計24例確診新冠肺炎，超越年初部桃疫情21例。國防部官員表示，不會禁止官兵前往桃園，但是會規範官兵避免去染疫高風險場所。
記者呂炯昌／台北報導
2021-05-03 13:00:28｜2021-05-03 13:01:36
立院外交及國防委員會今日處理院會交付110年度中央政府總預算決議，立委林德福關切國防部與國安局接種疫苗情況，國防部副部長張哲平表示，他已經施打疫苗，因為衛福部已經開放第五類國人打疫苗，他因為有涉外行程，所以已經接種疫苗。
林德福追問1月部桃群聚疫情爆發時，當時國防部曾下令非必要官兵避免去桃園地區，現在疫情又升溫，還會禁止去桃園嗎？張哲平表示，當初發布的命令是不要進入「桃園高風險地區」，譬如人潮聚集地區，這次影響地區不只桃園，還有雙北市、雲林與嘉義，今天已經規範各營區有地緣關係的官兵，根據疫情指揮中心指示做疫調。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。