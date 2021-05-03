國際消防員日　時力籲：救護車貼反光條、更換美式梯

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陳姳臻說，美國消防協會(NFPA) 則將消防衣的清潔工作分為現場除汙、分隊除汙及專業檢修，目前台南市、桃園市在消防車上，有安裝可在現場除汙的除汙灑水頭；但依照目前新北市政府的作法，經歷火警後消防衣應該完成的專業檢修，僅僅只有一個月一個大隊約10件可送洗，應該重新盤點需求，提高送洗頻率與件數，真正符合基層需求。
時代力量新北黨部副執行長彭盛韶表示，台灣多數消防單位所使用的梯子，為常見的工業雙節梯，加上雙節梯的不耐熱性，除了會增加救援的困難，更會陷救援人員於高度風險中；相較於雙節梯，美式梯承重與耐高溫的能力較高、卡榫的設計及配置的拉繩符合救災需求，且有溫度示警及即時檢測功能，呼籲新北市政府應考慮全面或漸進式更換安全性較高的美式梯。
另外，雖然救護車貼反光條還不是法律上的必需設備，但這幾年臺北、臺南與高雄等縣市都開始將救護車的外觀加上「巴騰堡格紋（Battenburg markings）」的反光條，目的是為了增加車輛的辨識面積和夜間能見度，可以保障救護車的行車安全，以提升救護效率；當其他五都開始設置反光條，新北市就應該更積極推動將救護車貼上反光條，可有效促使其他用路人及早警覺、安全避讓。
消防員工作權益促進會理事翁立思宇說，新北市消防局為了提升「消防救災救護能力」、降低傷害，開設了不少訓練課程，但當時程相近，各科室訓練、勤業務皆壓縮在一起時，是否會造成各消防分隊人力調度上的壓力；另每年的龍舟賽事、支援市府各局處非三大消防任務的勤業務，是否會加重消防人員勤務上的健康負擔、影響民眾安全保障？
翁立思認為，以新北市過高的消防服務人口比，消防人力吃緊、消防人員休息時間不足，「符合憲法保障的工時健康權」，是遙不可及的夢想；期盼新北市消防局「除了控管全局訓練流量，更能定期協調各科室、大隊重新研議、檢討各項業務、訓練之時程規劃，避免在隊人力不足導致違反基層消防員健康權、工時上升的情形發生。」