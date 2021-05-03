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花蓮慈濟醫院一般外科暨乳房外科醫師張群明表示，乳癌目前依據荷爾蒙受體（雌激素受體，黃體激素受體）與HER2受體，分成三種型態：荷爾蒙受體陽性、HER2受體陽性、三陰性乳癌。
量身打造治療計畫 第一期乳癌五年平均存活率高達95%
張群明醫師提到，現今乳癌治療成績來越來越好，醫療團隊會依照患者的年齡、身體狀況、乳癌不同的受體型態、腫瘤大小、淋巴結有沒有轉移等，來訂定最適合的治療計畫，目前第一期乳癌五年的平均存活率超過95%；第二期乳癌，平均活率也接近90%；第三期的平均存活率約70%；第四期約25%，只要早期發現，早期治療就有很好的治療結果。
新式乳房微創手術 兩側乳房差異不明顯
目前新式乳房微創手術有整形式乳房保留手術、內視鏡乳房切除合併重建手術等兩種術式，術後的兩側乳房看起來不會有明顯差別，其中「內視鏡乳房切除合併重建手術」從胸部的側邊接近腋下處打開一個約五公分的傷口，將整個乳房組織取出後，放置義乳重建；適合乳房小、腫瘤小且沒有腋下淋巴結轉移的患者。
莫羞於檢查 及早發現及早治療
臨床上有時會遇到女性朋友在乳房上摸到硬塊，因為擔心、害怕、害羞來醫院做乳房檢查，沒有及早來檢查，導致腫瘤惡化才到醫院，反而錯失了早期治療的時機。
張群明醫師提醒，女性朋友若是發現乳房有異樣，需及早就診治療，與醫師討論最佳的治療方法，一起重新找回健康與美麗。
資料來源：健康醫療網 乳房有異樣別羞於檢查！ 量身打造治療計畫重拾健康
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