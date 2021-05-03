中一中校慶畫標哥海報「欲拍銃嘸」！顏寬恒神回　網讚翻

▲台中一中1日舉辦校慶園遊會，其中一攤竟掛上大甲鎮瀾宮董事長顏清標畫像的海報。（圖／翻攝自PTT）
▲台中一中1日舉辦校慶園遊會，其中一攤竟掛上大甲鎮瀾宮董事長顏清標畫像的海報。（圖／翻攝自PTT）

編輯中心/綜合報導

2021-05-03 13:36:12

台中一中上周六（1）日舉辦校慶園遊會，其中一攤竟掛上大甲鎮瀾宮董事長顏清標畫像的海報，手上拿著槍，造型相當霸氣，周圍還有許多消波塊，一旁配上字句「肖年仔，欲拍銃（射擊）嘸」，畫面掀起網友熱議。對此，顏清標兒子顏寬恒今早在臉書逗趣發文做出回應，獲得不少網友讚賞。

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上周六一名網友在PTT發文提到，台中一中園遊會攤販小遊戲結合中部在地文化，其中一個攤販掛上大甲鎮瀾宮董事長顏清標畫像的海報，手上拿著槍，桌上擺著酒瓶和辣椒醬，周圍還有許多消波塊，造型相當霸氣，一旁配上字句「肖年仔，欲拍銃（射擊）嘸」。

▲台中一中1日舉辦校慶園遊會，其中一攤竟掛上大甲鎮瀾宮董事長顏清標畫像的海報。（圖／翻攝自PTT）
▲台中一中1日舉辦校慶園遊會，其中一攤竟掛上大甲鎮瀾宮董事長顏清標畫像的海報。（圖／翻攝自PTT）
對此，顏清標兒子顏寬恒今早在臉書PO文，代替父親回應「爸爸現在不做消波塊了，都在做水餃」，並稱自己都在忙選民服務，只能偶爾吃水餃沾東泉辣椒醬，還不忘笑虧「中一中的同學趕快追上進度啦，炎炎消防隊都第二季了，你們還在追第一季。」

▲顏清標兒子顏寬恒今早在臉書逗趣回應台中學生的創意。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）
▲顏清標兒子顏寬恒今早在臉書逗趣回應台中學生的創意。（圖／翻攝自顏寬恒臉書）
顏寬恒也逗趣提醒「記得跟寬恒哥聯絡，私人贊助你們一箱水餃，保證比消波塊好吃，下屆園遊會改賣標哥水餃，隨貨附贈寬恒哥叫賣服務一式」，還暗諷「不用打統編喔！」

貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「創意十足的台中人」、「寬恒的回應好棒啊」、「非常有風度的回應，大大的讚」、「有考慮消波塊造型的水餃嗎？」（編輯：賴詠璿）

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