施政滿意度低迷　柯文哲：民調要用買的、只是我不肯買

台北市長柯文哲3日上午接受《POP radio》廣播節目專訪，過程中提到近日來台北市警局轄下松山分局及北投分局的相關爭議，其中北投分局由於牽涉到民進黨台北市黨部問題，主持人也詢問是否就「燒不到柯文哲」？對此柯文哲表示北市謹守依法行政原則，且因此市政推動很穩健。主持人也追問怎麼無法顯現在民調上？對此柯文哲則爆料「民調都要用買的，我只是不肯買而已。」





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柯文哲表示，之所以北投分局的案子燒不到台北市政府，就是因為市府方面秉持依法行政的原則。此外柯也強調，他不允許市府長官有自己的「裁量權」，在決策時只有「依法、緊急、例外」三個要點，長官不可以有自己亂動的情況，也因此台北市的市政也相當穩健地在推動。





而主持人邱明玉則追問，為何無法顯現在市政滿意度以及對柯文哲的民調上？對此柯先是反問「妳相信民調嗎？」並強調由於民調是「桃園做桃園、台北做台北」，若是以台北的基準來看，鄭文燦恐怕不會比自己的民調好。柯文哲更爆料「民調都要買啊！我只是不肯買而已。」





柯文哲也直言，若是民調如此準確，「為什麼民進黨要怕柯文哲怕成這個樣子？」柯文哲強調，民進黨現階段把民調較高的國民黨「當塑膠」，結果對柯文哲如此忌憚。這樣的說法，似乎也在以此論證「民調不準、可以人為操作，所以民進黨不擔心國民黨，卻擔心柯文哲」一事。



