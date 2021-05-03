特企／母親節慰勞媽媽跟著送準沒錯！納豆激酶現正最夯

5月溫馨母親節到來，趁著這個日子許多民眾都想好好慰勞媽媽一年來的辛勞，然而送禮學問大，常常讓子女們傷透腦筋。日前有媒體調查顯示，保健品在母親節前夕的銷售量倍增，成為送禮首選。由此可見家有一老如有一寶，民眾重視長輩的健康已成趨勢。但在琳瑯滿目的保健品當中，該如何挑選合適的保健食品就是一門學問。近日有網友發現，流行已久的「納豆激酶」再度成為網路上討論的潮流。





我是廣告 請繼續往下閱讀

納豆一直被日本人視為健康食物，根據日本醫學研究，納豆具有豐富的營養素，其中所含的精胺酸可能有助預防心臟與循環疾病，對抗疲勞，並促進免疫系統。此外，精胺酸也能促進一氧化氮的製造、放鬆血管、改善心絞痛等心血管疾病，對於保持健康上能起到一定的作用。





三井生技蕭副總指出，納豆雖然看似好處多多，但普遍消費者對於如何挑選具有活性的納豆激酶保健食品不熟識，即便想要挑選，也不知道如何選擇。三井生技考量到消費者的困擾，研發出「納豆激酶膠囊」，主要成分為納豆激酶、精胺酸和黑蒜萃取物。嚴選3大品質原料，專利珍貴複方，讓健康活力循環不間斷。另外，三井生技每顆納豆激酶膠囊經過檢驗，活性更高達5000FU，相較每日建議攝取量2000FU，攝取高活性更速效有感。





三井生技也表示，由營養師團隊和研發團隊聯手開發的「5000FU納豆激酶膠囊」一推出，就廣受消費者好評及回購，許多消費者除了自己食用，也會拿來送禮，既貼心又有面子。三井生技自創立以來接連獲得2015年台灣生技大獎、2016年台灣第一品牌獎、2017年台灣生技金質獎、2020年台灣企業信譽品牌獎等等獎項，不僅讓消費者對三井生技別具信心，更是品質功效的保證。





三井生物科技有限公司成立於2014年，專注於保健營養品與保養品生技領域。三井生技自創業初期即堅持以「天然草本」為原則的使命感，將持續提供優質平價的營養品做為企業營運重要的目標，自然獲得消費者一致好評。



