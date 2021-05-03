女優拍A片被母譙「後悔生妳」　吳夢夢送暖：不為別人活

▲大陸AV女優陳美惠（左圖）拍成人片被家人痛斥，本土女優吳夢夢送暖。（圖／陳美惠推特）
▲大陸AV女優陳美惠（左圖）拍成人片被家人痛斥，本土女優吳夢夢心疼發聲。（圖／陳美惠推特）

娛樂中心／綜合報導

2021-05-03 13:44:24｜2021-05-03 13:58:31

大陸籍AV女優陳美惠，因在作品中用東北腔飆髒話爆紅，不過家人不知道她到日本拍片，日前媽媽傳訊給陳美惠，痛罵「後悔生了妳」，對此，也有類似經歷的台灣女優吳夢夢，特地隔空送暖，要陳美惠「不要為別人而活」！

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲陳美惠是暗黑界新人，名氣不足。（圖／陳美惠推特）
▲▼陳美惠（上圖、下圖右）是暗黑界新人，雖然近來廣被媒體報導，但面試仍屢屢碰壁。（圖／陳美惠推特）
▲陳美惠透露自己沒有接到工作。（圖／翻攝陳美惠推特）
陳美惠30日在推特發文，透露拍A片的事被家人發現，並附上與媽媽對話截圖，只見媽媽表示，已經透過小舅知道陳美惠在拍色情片，大罵：「妳真會為我們老邢家丟人，妳活著妳自己的為什麼要給妳爸丟臉？我真的後悔生了妳！」

收到媽媽的訊息，陳美惠感到無奈，直言：「10多年沒來往突然來電話，就因為這件事情，我已經拍了沒法再回頭了，要恨就恨你們自己生下了我這樣的窩囊廢！」

同在成人片產業闖蕩、有「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢，看到陳美惠的貼文後在底下留言：「跟他們坦然的說，靠自己拍AV不丟臉，丟臉的是活一把年紀還需要靠父母的人。」

吳夢夢後來再次PO文，寫下：「只能說女優這一行在華人社會，還是不被接受，那又怎樣？快樂最重要，生活是自己在過的，不是為別人而活的，即使是父母也一樣。」陳美惠認同吳夢夢說法，不久也轉推該篇貼文到自己頁面。（編輯：楊穎軒）

▲陳美惠的家人得知她在拍AV。（圖／陳美惠推特）
▲陳美惠的家人得知她在拍AV。（圖／陳美惠推特）
▲吳夢夢力挺陳美惠。（圖／陳美惠推特）
▲吳夢夢力挺陳美惠。（圖／陳美惠推特）
▲吳夢夢立志成為「台灣第一AV女優」。（圖／吳夢夢IG）
▲吳夢夢立志成為「台灣第一AV女優」。（圖／吳夢夢IG）
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

空姐、老師、洗碗工？哪位藝人出道前的職業最讓你意想不到？

繼續作答
你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

你覺得哪位女明星、網紅的比基尼照最養眼？

繼續作答

PK擂台

中國軍機低空擾台，台海局勢邁向一個風險高峰，您會擔心台灣的處境嗎？

擔心
不擔心
34.39%65.61%
2021-05-01-2021-05-04

華航機師染疫雪球越滾越大，本土案例不再「加零」，您擔不擔心會造成社區感染嗎？

擔心
不擔心
88.14%11.86%
2021-05-01-2021-05-04
即時
推薦閱讀