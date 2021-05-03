女優拍A片被母譙「後悔生妳」 吳夢夢送暖：不為別人活
大陸籍AV女優陳美惠，因在作品中用東北腔飆髒話爆紅，不過家人不知道她到日本拍片，日前媽媽傳訊給陳美惠，痛罵「後悔生了妳」，對此，也有類似經歷的台灣女優吳夢夢，特地隔空送暖，要陳美惠「不要為別人而活」！
娛樂中心／綜合報導
2021-05-03 13:44:24｜2021-05-03 13:58:31
陳美惠30日在推特發文，透露拍A片的事被家人發現，並附上與媽媽對話截圖，只見媽媽表示，已經透過小舅知道陳美惠在拍色情片，大罵：「妳真會為我們老邢家丟人，妳活著妳自己的為什麼要給妳爸丟臉？我真的後悔生了妳！」
收到媽媽的訊息，陳美惠感到無奈，直言：「10多年沒來往突然來電話，就因為這件事情，我已經拍了沒法再回頭了，要恨就恨你們自己生下了我這樣的窩囊廢！」
同在成人片產業闖蕩、有「台灣第一AV女優」封號的吳夢夢，看到陳美惠的貼文後在底下留言：「跟他們坦然的說，靠自己拍AV不丟臉，丟臉的是活一把年紀還需要靠父母的人。」
吳夢夢後來再次PO文，寫下：「只能說女優這一行在華人社會，還是不被接受，那又怎樣？快樂最重要，生活是自己在過的，不是為別人而活的，即使是父母也一樣。」陳美惠認同吳夢夢說法，不久也轉推該篇貼文到自己頁面。（編輯：楊穎軒）