「古力娜扎太美了」　劉以豪曝女神片場真實一面

劉以豪和「新疆維納斯」古力娜扎在《十二譚》共組虐心CP，他接受LiTV線上影視專訪時，自爆私下常逗古力娜扎：「娜扎真的是太美了，記得我們拍第一場戲，我們之前都沒見過面，因此大家都很緊張，但是熟了後發現，娜扎人超好相處的！聊起天來直率大方，跟原本想的很不一樣。現在我常逗她，說：『妳應該很孤單吧，誰叫妳這麼漂亮，所以美得孤單寂寞。』」他也很佩服古力娜扎在冬天只穿旗袍拍戲，為了畫面好看不加保暖衣物，在片場常常冷到發抖，從沒聽過她抱怨。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-05-03 14:13:08
《十二譚》以奇幻為基底打造的愛情故事，問到劉以豪本身相信奇幻之說嗎？只見劉以豪深思了一下：「我希望它是真存在的，感覺會讓這個世界更加有趣才對。」假如有機會擁有一種能力，他希望自己能有哪一種神奇能力？沒想到劉以豪竟一臉憂愁起來，「天啊！這題也太難了！因為什麼都喜歡什麼都想要，但硬要的話我希望是瞬間移動，到時想去哪裡就能去那，我可以穿越空間，不用1秒鐘便到目的地，最好是像孫悟空一樣，所有人碰著我就能一起瞬間移動，我要帶著親朋好友一起旅行走透透。」 《十二譚》延伸出不少單元小故事，尤其出現好多動物助陣，例如「魚、蝙蝠、貓、蛇、狐」等，劉以豪私下就是弱勢浪浪守護者，也喜歡劇情這樣的安排。工作滿檔的劉以豪，目前也完成《愛犬奇緣》的拍攝，巧的是又再度跟古力娜扎合作，面對這位對戲已有默契的好友演員，劉以豪滿心期待這部新作也受到歡迎，即將在5月2日生日的古力娜扎，劉以豪可沒忘了搶先給好友獻上祝福，「希望娜扎身體健康，還有永遠美麗這是一定要的，其他更多的話，就等那一天我再來親自跟她說。」