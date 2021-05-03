全國首創　高市毒防局推跨領域榮譽輔佐志工

何以更好的關懷與陪伴適時協助藥癮個案回歸健康生活，預防復發以降低再犯風險，高雄市長陳其邁特指示毒防局研議專案，日前由毒防局邀請衛生局、警察局、勞工局、社會局、教育局五大毒防網絡單位，召開毒品案件預防復發跨局處會議，成立五局單位跨域榮譽輔佐志工隊共250位，加上毒防局志工，共同推動全國首創跨領域榮譽輔佐志工機制，由毒防局統籌調度培訓及安排投入輔導個案協助陪伴工作。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-05-03 14:29:31｜2021-05-03 14:34:49
毒防局自市府五局借將專業志工，並輔以毒防專業知能培訓，業於4月30日完成第一梯次培訓28人，未來將與毒防局專任個案管理師共同搭配輔導，落實以全人關懷理念，投入加強結合、運用各項社會資源，進行多元輔導處遇，提供多元課程、心理諮商、團體治療、家庭支持、親職教育、職訓、就業、就學、就醫、申請社福補助、醫療補助、急難救助等各項協助與陪伴服務，以達儘速復歸社會、重建家庭關係、自立更生之目標。
毒防局長林瑩蓉致詞特別感謝每一位參訓的榮譽輔佐志工，以生命熱忱投入毒防志工領域，發揮愛心做善事，相信能獲得更多正向回饋，吸引更多人投入這樣非常有意義的公益工作。
林瑩蓉強調首創跨域榮譽輔佐志工機制加強對藥癮者的關懷陪伴新作為，是陳市長的重要理念，規劃以衛生局、警察局、勞工局、社會局、教育局五大專業領域志工，主要提供藥癮個案職訓及就業、醫療、社福及家庭支持、宗教、教育、校園外、多元服務等七大跨域輔導協助與陪伴服務，提升關懷陪伴藥癮個案頻率，補足專業個管師有限的輔導人力，讓關懷陪伴工作能有效橫跨5大專業領域串連7大服務領域，期能達到預防復發降低再犯之風險。
考量各榮譽輔佐志工都具有豐富的服務經驗，但毒品防制工作需要專業知能，因此特安排「毒品成癮認知及相關法令」、「同理心及溝通輔導等知能技巧」及「服務簡介及實務運用說明」的特殊訓練，以提升志工毒防知能及關懷陪伴服務技巧。本次由橋頭地方檢察署主任檢察官李廷輝及心理師蔡震邦負責訓練，借重其豐富實務經驗，教導志工相關法律知識及輔導陪伴溝通技巧，並於課堂上模擬演練，提升專業溝通技巧。
參訓志工說，上了教育訓練課程後，了解以病人角色來看待藥癮者，也學到很實用的溝通技巧，有助運用在協助陪伴工作，能有機會投入這項服務，覺得很有意義。