名家論壇》柯志遠／《窺探》前無古人驚世駭俗的虐腦神劇

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三月是韓劇的男神霸屏大亂鬥，金來沅、宋仲基、李瑞鎮幾位睽違螢幕的大勢男星都推出了來勢洶洶的話題大戲，李昇基、李熙俊雙掛頭牌的《窺探》在豆瓣評分上拔得頭籌（8.6），收視率也比同檔互飆的另一重量級大男主曹承佑《薛西佛斯的神話》高出一截，題材見所未見，敘事技巧出神入化，上檔之初以「19禁」的視覺尺度作為標榜，戲演得大熱之後才曉得真正勾人眼球的其實是故事切入角度教人不寒而慄的大膽設定，以及從頭到尾間不容髮的縝密結構。導演崔俊裴在《過來抱抱我》曾以獨到的悲劇美學塑造出張基龍這個孤獨男神的極高辨識度，編劇崔蘭的《神的禮物-14天》、《Black》也都曾在當時做了讓同類劇瞠乎其後的大膽創意，這次合作的《窺探》從「犯罪基因是與生俱來的」這個大膽的設定揭開序幕，從「神經醫學」的俯瞰視角建構出一個毛骨悚然的邪詭世界觀，鋪陳、開展出眾多交纏、裹捲的兇殺事件，革命性的腦洞大開，完全無法逆料的神級反轉，堪稱2021至今韓劇第一神作。
韓國的「刑偵劇」十幾年來走出了迥異於好萊塢「辦案劇」的獨特路線，視覺逼仄的壓迫氛圍、光影營造的強勢「代入感」、犯罪者弔詭森冷的心理挖掘…種種特色，老早已經開闢出了一個無法類比的類型空間，《Voice》系列、《Signal》系列、《隧道》…，無一不是經典。《窺探》從「基因學」的假設煞有其事地論證「歷史有名的連續殺人狂，都有著基因變異的同質缺陷」，而導出「如果能在這個基因變異的殺人魔未出生之前就被檢測出來，便可以阻止未來極可能發生的那些罪惡」，重新啟動了又一個劇情發想的嶄新路線。安在旭、權華煥兩代殺人魔，血液裡都有這個基因，分別主導了牽連既深又廣的連串詭譎殺人案，「殺人基因的胎兒是否沒有出生的權利？」、「殺人的先天宿命是否無可逆轉？」在整齣戲最開始就奠立了一個劇情張力無與倫比的思維鋪墊，安在旭入獄二十幾年都還認為自己「沒有什麼需要贖罪」，權華煥手上殺的是「人」心裡認定自己毀的是「神」，不但完成了在同類劇型範疇眼界大開的角色人設，也讓事件跟事件人物跟人物間的牽絲絆葛、關係發酵都出現了始料未及的繁複激盪，是一個具備「系列延伸」重量的「哏」，更不可思議地對觀眾投下了「黏著度」驚人的磁吸效應，不看便罷，一看無法自拔。
韓劇的創作能量驚人，讓人歎為觀止的題材發想並不罕見（雖然也有很多天馬行空到最後自己圓不回來的尷尬案例，例如《W：兩個世界》，或者開頭石破天驚最後無以為繼的爛尾劇，例如《阿爾罕布拉宮的回憶》），《窺探》難得地以工整的「五幕劇」結構（懸念鋪墊『篇幅前1/5』，懸念張力最高點『篇幅前1/3』，第一個懸念解答『篇幅前1/2左右』，進入第二個懸念轉折『篇幅前2/3左右』，真相大白『結局』；接近所謂的「好萊塢類型電影之黃金比例」），始終緊緊維持著劇情走向的「劇力萬鈞，高潮迭起」。
「人頭獵手連續殺人案」、「十字架連續殺人案」、「繩結連續殺人案」三個鮮血淋漓又怵目驚心的主體軸線，以無懈可擊的說故事功力啣接、交錯，在毫無冗拍贅拍的節奏裡峰迴路轉環環相扣，越往下看，越發現這三條線甚至隱隱還具備了互為表裡、互為因果的閱讀趣味，反轉不是單純的反轉，懸念不是單向的懸念，抽絲剝繭的演變也不是遵循著唯一的進程邏輯。最早發生的「人頭獵手案」，卻到了戲的後半才讓安在旭「砍人頭」的實際原因真相大白，大刀闊斧的處理不只是「神翻轉」這麼簡單，一舉將支撐了前六七集的「犯罪基因」戲哏又推進到「大腦移植」的另一個更陰森更神秘的基調設定，解答了原先被誤判的謎，也引爆了更超乎尋常想像範圍的謎團（李昇基被移植的「殺人基因」的腦，究竟會把他的人格和命運帶往哪裡去？）再如劇中的人物眾多，卻幾乎每個角色都潛藏著幽微莫測的秘密（關鍵女主角，探案時事節目製作人崔洪珠，貌似跟三條殺人軸線的許多人都有牽連，但演到現在第10集了，卻還沒有完全披露）這種智商遙遙領先觀眾的編劇功力（誰都在猜誰才是兇手，絞盡腦汁，全沒把握），也正是這齣戲讓人正襟危坐卻又如癡如醉的最大功臣。
把《窺探》當成爽劇來看是不對的，雖然觀眾看戲時而被拋起時而被擲下地像坐過山車一樣刺激，但應該可以清楚領略故事主題在「善VS.惡」辯證上的著墨與用心。三個殺人魔，安在旭在腦神經醫學的領域尋求「主宰人類未來」的可能（他把被他砍頭的人當作實驗對象，不當作人）；權華煥的殺人，是要嘲諷上帝加諸人類惡行框架的「七宗罪」；禹律師殺女人，是因為她們「品行不端，不愛惜自己」，他只是代上帝懲處；三種犯罪心理，一個自視為神，一個謗神，一個侍神。再如另一個男主角李熙俊飾演的瘋狗刑警高武治，想方設法想要犯下重罪被關進監獄去殺安在旭為家人報仇，都分別從醫學（科學）、宗教、法律這些崇高的人類文明的制高點，在審視著「善」與「惡」分別的定義，藉由角色的行為，以及人物在這些案件中的主動與被動，舉重若輕卻筆觸辛辣地不斷提出探索與激辯，非常發人深省，更是看這齣戲時值得認真推敲的另一大看點。
●作者：柯志遠／作家、資深媒體人、知名娛樂評論家
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