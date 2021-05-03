案1136完整足跡公開！搭雙北公車、捷運 這天曾到家樂福
中央流行疫情指揮中心今（3）日再宣佈國內新增2例本土個案，並就案1136的完整足跡做說明，指揮官陳時中表示，在4月26日至4月28日這期間，除了搭乘橫跨雙北市的262、254與672號公車外，還曾搭乘5號、藍2號、57號以及637號公車，以及在27日晚間8點到家樂福中和店。
記者林莞茜／綜合報導
2021-05-03 14:40:42｜2021-05-03 14:40:54
諾富特防疫飯店群聚染疫持續延燒，指揮中心公布諾富特飯店60多歲女房務部主管案1129同住家人案1136的公共場所活動足跡，提醒民眾若有出入相關場所應進行自我健康監測，若於5月12日前出現發燒、上呼吸道、腹瀉或嗅味覺失常狀況應儘速前往檢驗並不得搭乘大眾運輸。
指揮官陳時中表示，案1136為本國籍30多歲女性，近期無出國史，4月28日至29日陸續有喉嚨痛及發燒症狀，自行至診所就醫，4月30日由衛生單位安排進行接觸者採檢，於昨日確診(Ct值19)。
陳時中今日再公布案1136在在4月26至28日的完整足跡，其在往返住家及公司時，26日早上搭乘57號公車，再轉乘捷運轉搭235號公車；27日搭乘5號公車，轉乘捷運，再轉搭藍2號公車；28日搭乘57號公車，轉乘捷運再轉搭637號公車。傍晚部分，則是搭乘藍2公車，並於晚間19點25分至20點30分在位在永和區的72度C舒肥健康餐用餐；27日晚間20點到達家樂福中和店，待了30分鐘；28日晚間下班後，在19點37分至20點11分搭乘藍2號公車轉乘262號公車回家。