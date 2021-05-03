顛覆大眾對漁港刻板印象　北海岸時尚藝術季8日起跑

「北海岸時尚藝術季」大膽顛覆大眾對漁港的刻板印象，把傳統漁港化身為時尚藝術展示點；今年除去年頗獲好評的服裝秀外，還增加音樂展演及新生代藝人表演秀，歡迎前來富基漁港共襄盛舉！
記者陳志仁／新北報導
2021-05-03 14:52:15
新北市政府農業局局長李玟表示，「2021北海岸時尚藝術季」將於5月8日起至5月23日期間的每周六、日舉行，包含5月8日「富基食時尚」－時尚辦桌、5月9日新銳設計師王子欣30套女裝秀，及夏日WAVE SHINE品牌泳裝秀、5月15日16日的「富基樂時尚-音樂展演」、5月22日5月23日「富基藝時尚－新聲駕到演場會」。
農業局指出，富基漁市裡的姊妹餐廳，還與台灣第一位取得中餐丙級執照的俄羅斯海參崴海港女兒安妮合作，5月8日起推出活動期間的限定菜色－「俄羅斯海邊沙拉」；北海岸時尚藝術季的活動期間，只要到富基漁港遊玩並與港內的美景或藝文活動拍照，上傳貼文並打卡＃我在富基漁港參加藝術季，就可以免費兌換限量500頂的螃蟹帽及500組藝術季主題口罩。
即日起到5月31日的每週六日，水攤單筆消費滿3000元送300等值商品、乾貨滿1000送100等值商品，5月8日至5月23日到富基漁市攤販區消費並進餐廳區代客料理，單筆消費滿1000元（不累計），即可獲得抽獎機會；另到富基漁市攤販區消費並進餐廳區代客料理，單筆消費滿3000元（不累計），即可獲得抽獎QR Code碼，活動結束後抽出限量10組海鮮禮盒及5組價值的桌菜。