印度疫情失控、1台幹病故　外交部：目前無撤僑打算

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立法院經濟委員會今日上午邀請國發會主委龔明鑫、經濟部次長陳正祺就「排除企業投資五缺障礙、投資台灣三大方案之執行成效及後續精進作為」做專案報告並備詢。多位立委關心印度疫情升溫和當地台商情況，以及是否有撤退計畫等。經濟部次長陳正祺回應表示，貿協有跟駐印度代表處建立即時動態聯絡網，目前掌握染疫台籍幹部有14人，1人是重症；至於是否啟動撤離計畫，外交部今天開會討論。