印度疫情失控、1台幹病故　外交部：目前無撤僑打算

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外交部發言人歐江安下午表示，印度第二波疫情相當嚴峻，最近十幾天以來單日確診病例都超過30萬人，外交部及駐印度代表處、駐清奈辦事處持續密切關注疫情的相關發展，同時跟台商僑民保持密切聯繫，針對僑民及台商的需求提供及時協助；外交部同時根據印度疫情發展採取滾動式檢討，以便提供最適切的必要服務。台商及僑民如果有安排包機返國需求，外交部及駐印度代表處會全力協助。
外交部依據駐印度代表處評估認為，目前尚沒有撤僑的必要，此外目前也沒有其他國家進行撤僑。但是外交部對於僑民的需求將繼續盡最大力量提供協助，包括隨時更新駐處網站資訊、提供航班訊息、施打疫苗的相關資訊等。自4月底至5月初，一週以來駐處已經協助25位我國僑民搭乘日本航空班機，經東京轉機平安返回台灣。
根據駐印度代表處掌握資訊，有20多位旅居印度的國人確診，其中楊姓國人於1日下午不幸病逝，其他確診者仍在居家隔離中，代表處都跟他們維持密切聯繫，掌握最新狀況並提供協助。駐印度代表處日前曾派員前往醫院探視楊姓國人，現在正協助其家屬辦理所需文件證明，全力協助辦理後續相關事宜。
外交部指出，我國政府首批援助印度緊急醫療救援物資，包括150台製氧機、500台氧氣鋼瓶，已由華航貨機於2日中午運抵德里國際機場。我國捐贈的醫療物資依印度政府安排，統一由接受外國救援物資的「印度紅十字會」接收。我國也將繼續提供印度迫切需要的救援醫療物資，以協助印度因應疫情。
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