買家稱壁虎每噸給30萬！泰國網友：抓壁虎發大財

根據四方報報導，許多人將壁虎視之為寵物，例如「微笑小生物」豹紋壁虎曾因萌樣而引發眷養潮；但也有許多人將壁虎視為藥材，因而搶著抓捕。近期，有泰國臉書網友刊登貼文，表示願意以1公斤300泰銖、1噸30萬泰銖的價格收購壁虎，引發網友的瘋狂轉載。
四方報/綜合報導
2021-05-03 15:16:58｜2021-05-03 15:18:09
據悉，貼文的網友打算將收購而來的壁虎烘乾後，轉售給他人和出口。由於開價很大，有當地媒體特意採訪刊登廣告網友，是住在那空拍農府豐沙灣區某村莊35歲的倫蒂瓦農。他表示曾經來台灣當移工7年，又到韓國工作3年，會講流利的中文。他返鄉後想找工作卻苦無機會，又碰上新冠疫情，日子很貧困，直到有印尼朋友告訴他，可以利用烘乾壁虎的方式，將壁虎轉賣給中國人賺錢。
甚至，該名印尼籍朋友還從印尼送來一架專門烘壁虎的烘乾機，讓他烘乾後出口到中國。後來，他就靠此維生，且由於需求越來越大，他乾脆在臉書上招募「抓壁虎同胞」，且開出活壁虎1公斤300泰銖、若以烘乾好則1公斤700泰銖。沒想到造成熱烈的迴響，許多人紛紛去抓壁虎。
倫蒂瓦農表示他靠賣烘乾壁虎給當地華人老闆，賺了不少錢。而華人老闆們則會將這些壁虎出口到中國市場做成藥物，但他也不知道是有什麼功效的中藥。「合作久了，我缺本錢收購壁虎十，有些華裔老闆們還會事先付錢給我，好讓我能跟別人收購。」他說。而他流浪東亞十年最終靠壁虎而致富的故事，則更讓人嘖嘖稱奇。