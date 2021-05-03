捷運綠線APP未列「進站動態」 議員批：不搭捷運者設計的
中捷公司推出的綠線捷運APP，已上線多日。台中市議員江肇國指出，這套宣稱為「手機裡的大世界」APP，根本是將官方網站變成手機版，並且漏掉最重要的「列車進站動態」資訊，推薦的景點更是遠得不得了，顯然是「不搭捷運」的人設計的。對此，中捷表示虛心接受並且改進。
記者柳榮俊/台中報導
2021-05-03 15:18:38
江肇國表示，對搭乘大眾運輸工具的旅客而言，最重要的資訊是進站時間。查看北捷官方APP用倒數計時方式顯示列車動態；而中捷APP顯示的資訊，包括最近站點、車距票價、車站介紹，這些資訊都不如列車進站動態更迫切需要。江肇國強調，中捷官方APP要衝高下載人數，除推出送禮活動，更應思考使用者需求，盡快加入「列車進站動態」的功能。
其次，中捷主打的「景點商家」功能，不僅沒有考慮距離，且純介紹景點，未能附上轉乘資訊，就像是一群不搭捷運的人所設計的，使用者最終還是會打開google地圖查詢。舉例文心櫻花站景點推薦逢甲商圈、文心崇德站景點推薦洲際棒球場，若要到達這些地點，走路都需要花費30分鐘以上，APP中卻沒有轉乘資訊，令人不解。
江肇國表示，中捷APP設計初衷是要方便民眾，目前看來還有非常大空間要努力。對此，台中捷運公司表示，虚心接受並將改進。其中，列車動態進站資訊因涉及與行車監控系统訊號介接，因目前系統正準備進行契約可靠度驗證，介接需與系統商協調，以確認是否會影響後續保固。另參考北捷經驗，系統介接可能所費不貲，尚需詳細評估其效益。
至於「景點商家」資訊，中捷公司說，景點篩選方式是以捷運站周邊3公里以內、且為台中市政府觀旅局列表景點為標準，部分景點雖距離車站較遠，基於鼓勵民眾多探索台中優質觀光景點，也提供民眾參考。