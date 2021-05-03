運動心電圖測試揪心血管疾病！　這些高風險族群應檢查

運動心電圖測試揪心血管疾病！　這些高風險族群應檢查
運動心電圖測試揪心血管疾病！　這些高風險族群應檢查

健康醫療網

2021-05-03 15:31:01

【健康醫療網／記者林怡亭報導】一名50歲謝姓山友，熱愛挑戰台灣百岳，攻頂過程從無任何不適，直到日前偶然接受運動心電圖檢查，赫然發現心肌異常，經安排電腦斷層掃描，查出左前降枝冠狀動脈狹窄程度「僅剩一條縫」，堪稱「命懸一線」，猝死風險極高，所幸經心導管手術打通阻塞處後，一圓登頂玉山的夢想。

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粥狀動脈硬化引起狹窄　恐致突發性心肌梗塞

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄表示，冠狀動脈負責供給心肌需要的氧氣和養分，一旦冠狀動脈發生粥狀動脈硬化引起狹窄時，會使血流量減少，進而使心肌缺乏氧氣和養分，進而出現突發性心肌梗塞。

運動心電圖測試　及早篩檢心血管疾病

一般民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診，請醫師做進一步檢查與治療；若有必要，醫師可能會安排運動心電圖測試，讓受測者利用跑步機運動10分鐘。

王宇澄醫師說明，藉著速度或坡度改變，觀察受測者的心肺功能、血壓和心跳變化，因運動時會增加心臟耗氧量，故可以觀察出運動時心肌缺氧情形。若發現異狀且服藥效果不佳，可再進一步透過心臟電腦斷層掃描或心導管檢查，確認斑塊位置並進行導管介入治療，方能將心血管風險降至最低。

電腦斷層檢查　這些情況不建議使用

王宇澄醫師建議，40歲以上、有個人或家族心臟病史、過去或現在抽菸者、三高、體重過重、缺乏運動等心血管高風險民眾，接受健康檢查時，可額外增加運動心電圖甚至冠狀動脈電腦斷層掃描（CTA），以早期篩檢可能之心血管疾病。

不過，由於電腦斷層檢查時會使用顯影劑，若腎功能不佳、有甲狀腺疾病、懷孕婦女，以及有顯影劑過敏史者，則不建議接受此項檢查。



資料來源：健康醫療網 運動心電圖測試揪心血管疾病！　這些高風險族群應檢查

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