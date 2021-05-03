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亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄表示，冠狀動脈負責供給心肌需要的氧氣和養分，一旦冠狀動脈發生粥狀動脈硬化引起狹窄時，會使血流量減少，進而使心肌缺乏氧氣和養分，進而出現突發性心肌梗塞。
運動心電圖測試 及早篩檢心血管疾病
一般民眾若有運動胸悶或呼吸困難等心臟不適症狀，建議及早至心臟科門診就診，請醫師做進一步檢查與治療；若有必要，醫師可能會安排運動心電圖測試，讓受測者利用跑步機運動10分鐘。
王宇澄醫師說明，藉著速度或坡度改變，觀察受測者的心肺功能、血壓和心跳變化，因運動時會增加心臟耗氧量，故可以觀察出運動時心肌缺氧情形。若發現異狀且服藥效果不佳，可再進一步透過心臟電腦斷層掃描或心導管檢查，確認斑塊位置並進行導管介入治療，方能將心血管風險降至最低。
電腦斷層檢查 這些情況不建議使用
王宇澄醫師建議，40歲以上、有個人或家族心臟病史、過去或現在抽菸者、三高、體重過重、缺乏運動等心血管高風險民眾，接受健康檢查時，可額外增加運動心電圖甚至冠狀動脈電腦斷層掃描（CTA），以早期篩檢可能之心血管疾病。
不過，由於電腦斷層檢查時會使用顯影劑，若腎功能不佳、有甲狀腺疾病、懷孕婦女，以及有顯影劑過敏史者，則不建議接受此項檢查。
資料來源：健康醫療網 運動心電圖測試揪心血管疾病！ 這些高風險族群應檢查
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