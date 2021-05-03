女網友遭性侵仍混然不覺？　原來遭~

張姓男子於交友軟體上約出一名年僅18歲的女子到台中東協廣場電影館看電影，席間將不明葯物偷摻入果汁內讓女子喝下，致女子飲後昏睡在沙發上，張男趁機褪去女子衣褲猥褻進而性侵，得逞後再以為「神不知、鬼不覺」穿回女子衣褲裝作什麼事都沒發生。女子搖搖晃晃返家後家屬感覺有異而報警，送醫檢驗出女子衣褲沾有張男精液，揭穿張男下葯性侵之惡行。台中地院審結後依妨害性自主罪案之「以藥劑強制性交罪」重判張男有期徒刑7年2月。
記者鄧力軍/台中報導
2021-05-03 15:27:33
被害女子與家屬在去(109)年4月26日向台中市第一分局民權派出所報案，被害女子表示當天上午她受邀與一名張姓現役軍人的網友到東協廣場電影館，兩人選片後進包廂邊看電影邊飲用果汁，她喝了1、2口不到30分鐘就感覺眼睛睜不開，呈現昏沈、嗜睡，她步伐搖晃的上廁所洗臉回來，張男勸她把果汁喝完會比較好一點，結果喝完不久就完全不省人事。
稍有意識醒來時電影已播完，張男詢問要不要送她去搭公車，她表示不用，搖搖晃晃上公車後又呈現昏睡，直到公車開到總站，司機將她叫醒。回家後，跟媽媽哥哥表示今天身體不知怎麼了，家屬判斷遭到下葯，趕緊向警方報案並到醫院檢驗。警方根據電影館監視器，及醫院檢驗及刑事局鑑識調查，發現女子內衣褲上沾有精液，而染色體DNA-STR與張男的染色體型別相附，才令張男俯首認罪。張坦承在在果汁內摻入葯物，趁女網友昏睡時解開衣褲進行猥褻並性侵，逞慾後以為神不知鬼不覺，稍稍為女網友穿回衣褲，裝作什麼事都沒有發生。
案經檢警偵查並依妨害性自主案起訴，法院審酌張男為滿足自己之性慾，竟對涉世未深的女網友下葯迷姦，不尊重被害人之性自主決定權，完全不顧該藥劑是否會造成被害人身體上重大損害或死亡結果，應予非難。全案依「以藥劑強制性交罪」重判張男7年2月徒刑。