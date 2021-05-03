名家論壇》膝關節／靈異詭店：是故佈疑陣還是佈局巧妙？

▲《靈異詭店》在洛杉磯七大知名鬧鬼飯店之一的「諾曼第飯店 Hotel Normandie」取景。（圖／威秀影視提供）
▲《靈異詭店》在洛杉磯七大知名鬧鬼飯店之一的「諾曼第飯店 Hotel Normandie」取景。（圖／威秀影視提供）

文/膝關節

2021-05-03 15:23:49

驚悚恐怖片如果能在真實鬧鬼的地方拍攝，是否能增加一些收看賣點？由於《靈異詭店》在洛杉磯七大知名鬧鬼飯店之一的「諾曼第飯店 Hotel Normandie」取景，這對鬼片迷們來說，當然增添了不少話題。

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由於諾曼第飯店建於 1920 年代，半個世紀以來，早就傳出許多入住旅客感受壓迫感等怪異聲響而無法入眠，目睹靈異怪象的傳言自然不逕而走。劇組利用這個特性，包裝了個很有意思的故事。加入了外來移民者入主美國西岸政經要塞的設定，來自伊朗的夫妻因為丈夫聚會後喝酒與太太爭吵，為確保平安，只好中途臨時入住飯店，沒想到這場入住成了真心話大冒險。

柏林、坎城影展雙影帝的沙哈布侯賽尼(Shahab Hosseini)飾演這位大男人主義的丈夫，故事設定他因為牙痛，喝酒順便麻痺一下疼痛的牙齦，不得不說這個設定很有意思，特別是對照後面情節。

入住飯店或是新居後的驚悚基本款就是要有怪聲，《靈異詭店》在這方面的氣氛營造非常成功。新銳伊朗導演柯洛什阿哈里(Kourosh Ahari)抓住同鄉人的好演技，傳達牙痛這個符旨，暗示了他「有口難言」，牙痛這個看似小事，但疼痛起來完全要人命，甚至影響情緒與感官認知。用牙痛來切入男主角是否介於「酒精呈現幻覺」或是「疼痛導致認知失調」都是蠻有意思的設定。

隨著主角半夜起來遇到的靈異現象後，過往這類電影都只有特定人物才可能碰到鬼，但這次讓這對夫妻一起接受考驗，而且最後因為太太透露過往一段秘密，才讓靈異現象稍稍舒緩。這時則考驗男主角的道德勇氣，是否能夠認錯，擁抱被討厭的勇氣？

就男女平權這回事上，這片似乎也暗示了男女之間對於道德界線的那個標準，本來就是不同的。女生願意承認不光彩的過去或是內心壓力，但男性則是打死不讓，從開場就知道男主角的硬頸脾氣，甚至酒駕也不怎麼在乎。面對多年前的出軌劈腿風波，怎麼樣也不願意吐實。

故事最恐怖的就是明明沒有賣弄廉價音效與突如其來的驚嚇，卻能靠不合理的聲響、台詞，足足讓人接二連三地頭皮發麻。如片中一段就在觀眾既定視角中知道那個地方沒有人，卻傳來有小孩輕聲呼喊「媽媽」！這麼簡單的一段台詞卻能讓大家驚聲尖叫，就算沒有嘶吼喊叫，這種輕聲細語的呼喚，卻更顯得驚悚。

故事同時安排了飯店櫃台與警察兩個角色，兩人都是看若平常的對話，觀眾卻會被他們不合理的對白感到渾身不自在。特別是中後段出現的人民保母，半夜接獲男女主角報案後，火速抵達現場了解案情，正當一切查詢十分正常的時候，立刻響起敲門聲響那段真是嚇壞觀眾。

《靈異詭店》示範小而美的驚悚片如何拍，不用靠特殊化妝，只靠不合理的台詞與空間設計，就能讓觀眾在全知觀點中體驗毛骨悚然的驚嚇感，喜歡被嚇的觀眾應該會喜歡片尾最後的鏡中人設計，不合理而無解，這不就是我們期待的驚悚片嗎？

●作者：膝關節／影評人

●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場

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