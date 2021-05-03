三接外推　柯建銘：民進黨團欣然同意、齊心說明

行政院今（3）日正開行政立法協調會報，邀集民進黨籍立委說明三接外推方案。立法院民進黨團總召柯建銘會後受訪時表示，在經過行政院院長蘇貞昌及經濟部長王美花說明後，民進黨團欣然同意，未來也會齊心齊力向民眾好好說明。
記者劉育辰／台北報導
2021-05-03 16:06:29
行政院在今日的行政立法協調會報中提到，將以「保護藻礁最大化，影響供電最小化」為目標，提出中油第三天然氣接收站外推方案，將工業港再外推455公尺、總計離岸1.2公里；原訂2022年12月供氣，也因外推方案，延後2年半，預計2025年6月供氣、預算增加新台幣150億元。
柯建銘表示，今天的行政立法協調會報，罕見地由蘇貞昌親自出面說明；主要是談外推方案，過去之所以沒提外推，是因為2018年有個「麗威風電場」風場在那，但後來因環評未通過、影響飛航安全等因素被取消，因此有了外推空間。
柯建銘指出，為了解決環團的疑慮、創造雙贏，同時讓民眾知道政府非常有誠意解決問題，相信很多環團、學生都認為再外推方案是可以接受的。他也了解藻礁公投領銜人潘忠政的立場、不可能撤案，所以就只能竭盡所能、盡量溝通。
柯建銘說，若公投結果不如預期，將是非常嚴重的問題，在沒三接又沒替代方案的情況下，台中火力發電廠、高雄又要減煤，「請問國家電哪裡來？」這是嚴肅的電力政策、國家經濟發展問題。
柯建銘也提到，在蘇貞昌及王美花說明後，民進黨團清楚知道三接不但攸關國家發展，也是最好方案，因為遷址到台北港要花11年的時間、林口也有飛安問題，因此欣然同意三階再外推方案。既然共同決定，民進黨團也會齊心齊力好好說明。