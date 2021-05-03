總統文化獎 賴清德揭曉今年主題：閃耀世界、自由之光
兩年一度的「總統文化獎」即將展開徵件活動，中華文化總會副會長、賴清德副總統以第11屆「總統文化獎」籌備委員會總召集人之身分，今（3）日上午在總統府出席「第11屆總統文化獎徵件記者會」，文化總會副會長陳建仁、江春男、鄭麗君及文化部次長蕭宗煌、文化總會秘書長林錦昌及副秘書長李厚慶等也共同出席。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-03 16:10:30
賴清德表示，文化總會舉辦總統文化獎已經有20年之久，今年是第11屆，是下一個20年的開始，也希望這個獎能帶動後疫情時代臺灣嶄新的文化面貌。今年的主題是「閃耀世界 自由之光」，過去一年多來，全世界都陷入了疫情的困難之中，但台灣能夠在這場風暴中佇立於國際，且向國際社會閃耀著臺灣堅韌的生命力，這都是我們共同努力的結果。
賴清德說，台灣文化在台灣民主及自由的基礎之上，不斷地傳承創新，既有創造力、又有開放性，這也是臺灣主體價值的最大優勢。希望藉由「總統文化獎」，能夠讓臺灣的文化發展持續往前行，讓臺灣成為世界的自由之光。
賴清德強調，「總統文化獎」不應只侷限在藝文的創作，而是要能展現臺灣的價值；不僅要能呈現出台灣的時代精神，且能呈現臺灣文化的主體性，這是這個獎另外一層更深的意義。特別今年適逢「台灣文化協會」創立100周年，希望這個獎能夠讓臺灣人回顧過去百年臺灣文化的脈絡，也重新思考下一個百年台灣文化發展的各種可能性，換句話說，今年這個獎項有特殊的意義，責任也重大。
最後，賴清德期盼大家一起來參與，讓「總統文化獎」能夠發揮最大的價值，並感謝5位召集人承擔重任，讓獎項能夠順利推動、執行，也感謝文化總會林錦昌秘書長率領的團隊，大家非常辛苦，祝福今年的活動能夠順利、圓滿成功。