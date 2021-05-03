▲ 全新 BMW iX 與 BMW i4 線上預購啟動！5.8 萬元保留席次

BMW總代理汎德繼公布台灣環島 BMW i直流高速充電站建置計劃，更推出全新 BMW iX豪華純電旗艦休旅與 i4純電四門跑車線上預購專案，消費者以線上刷卡方式支付新台幣 5.8 萬元預購預付金，就能優先獲得全新 BMW iX 或 i4 的保留席次。
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BMW iX 豪華純電旗艦休旅
全新 BMW iX 在外觀設計上展現出刻劃鮮明的車身輪廓，擁有與 X5 相仿的車長、X6 相近的動感流線車高，搭配直立式雙腎型水箱護罩設計與纖細修長的頭燈組，創造出 0.25Cd 極為優異的低風阻設計，雕塑出專屬於純電 SAV(Sports Activity Vehicle)的風範。全新 BMW iX 在車室設計與鋪陳融入溫潤的北歐豪華家居風格，將車室空間視為生活空間的延伸並跨越現有車壇傳統設計的框架，以舒適典雅的座椅樣貌及內裝鋪陳，搭配電控調節採光全景式玻璃車頂，營造出空間感十足的明亮輕鬆氛圍，而 BMW 更秉持一貫以駕駛者為導向的設計，於車室中央採用一體式曲面螢幕（12.3吋螢幕搭配14.9吋中控顯示螢幕），塑造全新儀錶與全新 BMW iDrive 8 人機互動介面。
BMW iX 搭載全新世代 BMW eDrvie 科技與 xDrive全時四輪驅動系統，具備 iX xDrive40 與iX xDrive50 兩款車型，iX xDrive40 擁有超過 300 匹最大馬力輸出，0-100km/h 加速能在 6 秒內完成，純電最大可行駛里程超過 400 公里*；iX xDrive50 擁有超過 500 匹最大馬力輸出，5 秒內就能完成 0-100km/h 加速，純電最大可行駛里程則超過 600 公里*，使用 BMW I 高速充電站只需要 10 分鐘即可迅速充電至行駛 120km 所需要的電量。
BMW i4 純電四門跑車
全新 BMW i4 純電四門跑車，則是延續全新世代 BMW 4 系列前衛且顛覆過往框架的概念，將修長動感的車頭與頭燈線條、充滿運動基因的設計、流暢俐落的車身腰線與優美精雕的車尾姿態，融入專屬於 BMW 純電世代的未來風格，搭配專屬 M Sport套件後更是展現出性能氣息。
全新 BMW i4 純電四門跑車採用全新世代 BMW eDrvie 電能科技，擁有 530 匹最大馬力輸出，0-100km/h 加速更僅需 4 秒就能完成，搭配大幅優化的空氣力學設計，使全新 BMW i4 最高續航里程更能達到 590 公里*。