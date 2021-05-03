單親爸製「牛排蛋糕」幫兒慶生！超強技術 3.4萬人搶讚
最近台灣興起了一股「牛排風」，各家牛排店如雨後春筍般出現，甚至更有網友也會動手「自己煎」，不過牛排的做法可不止一種，而近日在國外就有一位爸爸製作了一個超狂的「牛排蛋糕」來幫他的兒子慶祝生日，蛋糕模樣曝光後，讓3.4萬位網友讚爆，引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 16:38:37
根據外媒報導，一位居住在美國的39歲單身父親傑夫·簡斯（Jeff Janes）為了慶祝他即將要9歲的兒子贊德（Zander）的生日，竟製作了一個有著「三層牛排」的蛋糕，而這個蛋糕的的製作方式沒有麵糊、巧克力或鮮奶油，而是使用了大量的土豆泥和培根，這三層牛肉的部位分別為「排骨」、「肋眼」和「菲力」，從照片中可以看到，這樣的「美食藝術」上還用捲起的培根條做成的小玫瑰以及用綠色的羅勒葉來當裝飾。 愛吃肉的贊德在生日當天看到這個高1英尺重量達8磅的蛋糕，更是不敢相信自己的眼睛。傑夫看著兒子開心的樣子，也直言「我的女兒佐伊和其他客人也喜歡，我一定會再做一次」，甚至更已經開始計劃自己兒子的十歲生日！傑夫將這個「牛排蛋糕」發到社群軟體上，短短幾天內就獲得了大量網友的按讚及分享，至今已有3.4萬人按讚，甚至有許多網友給了傑夫「各式各樣的求婚想法」，但傑夫也受寵若驚的表示「還是希望有一個愛他的女人，不僅僅是為了要吃一塊牛肉」。 雖然傑夫獨自一人把孩子帶大，但他也坦言，有很多事情因為他的兒子而改變「我的孩子是我做飯的靈感，他們總是如此令人感受到友善」，而網友們看完後紛紛留言表示「那個蛋糕看起來太多汁了吧」、「蛋糕看起來超完美」、「我生日快到了，我也想要有一個這樣的蛋糕」、「這個蛋糕真驚人」、「只要傑夫廚師願意做，哪天都是我生日」、「根本是我夢想中的蛋糕」。（編輯：王柏文）