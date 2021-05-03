中市強化防疫措施 今起25家居家檢疫替代所總體檢

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查核防疫事項包含入住安排、門禁管理、送餐流程、房務整理、垃圾清運及環境清潔消毒等事項，皆以嚴格督導各替代所落實管理，以確保防疫無缺口，如有發現重大違規可能導致防疫破口時，依規廢止居家檢疫替代所資格。
觀旅局強調，109年3月成立居家檢疫替代所以來，市府強力落實查核，每家替代所查核次數平均超過6次以上，去年底查核某家替代所讓外送員持房卡送餐至客房，重大違規，已撤銷居家檢疫替代所資格，另亦有查核替代所工作人員清運垃圾未穿著防疫衣，已輔導改善完成，務必做到居家檢疫代替所防疫滴水不漏，也保護員工健康。
觀旅局指出，中市旅宿防疫採分流管控，居家檢疫者入住居家檢疫替代所，一般遊客入住安心旅宿，減少共居者感染的風險，查核居家檢疫替代所督導業者落實防疫規定外，亦會嚴格檢查業者是否使用非屬居家檢疫旅館房間，若於聯合查核發現涉及違規者，將依規裁罰並取消居家檢疫替代所資格。
觀旅局並與衛生局聯手，將分6梯次辦理居家檢疫替代所員工約200人自主健康管理衛教訓練，並要求業者每2個月自主辦理至少1次員工自主健康管理，及清消防疫衛教講習及訓練情形備查。至於新設申請居家檢疫替代所員工，必須完成防疫衛教訓練始能同意設立，才能收住居家檢疫者。