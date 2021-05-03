影／太魯閣號美籍罹難者家屬公開聲明：追究台鐵責任到底

台鐵太魯閣號意外其中一名罹難者為24歲美國籍女子蘇芮（Senead Short），事故發生屆滿1個月，蘇芮的父母（Kent Short、Joy Short）今（3）透過時代力量立委王婉諭與律師，公開發表影片聲明表示，只能在痛失愛女的傷痛中度過餘生，他們也認為高額賠償金不該被視為對人命的合理賠償，唯有對台鐵的法律責任追究到底，才能確保民眾安全。

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時代力量立委王婉諭今與大恆國際法律事務所主持律師陳孟秀召開記者會，蘇芮父母因人在美國，在事故發生後立即來台將女兒帶回家，並委任陳孟秀處理後續訴訟程序，同時選擇以

影片方式

發表公開信。

▲時代力量立委王婉諭召開記者會，公開美籍罹難者家屬的公開信。（圖／立委王婉諭辦公室提供）

蘇芮父母的公開信指出，女兒蘇芮是滿懷熱情、堅定地追求人生各種冒險與可能性的年輕人，曾活躍於ONE反貧疾運動、在美國聯合勸募組織實習，也加入門諾會在黎巴嫩首都貝魯特的志工活動，救助敘利亞難民。蘇芮今年1月訪台擔任英文老師，預計在台灣耕耘，能回研究所攻讀國際關係，期待自己有朝一日能夠成為美國大使。

公開信中，蘇芮的父母哽咽表示這世界上所有美好的詞，都不足以形容女兒，他們強調自己無意否定台灣人的愛心，雖說無論新台幣3000萬元或1500萬元，都是筆不小的金額，但金錢不該被視為人命的合理賠償，他們關注的不是賠償金額，而是必須追究台鐵的法律責任，使台鐵承擔更大的賠償義務，才能促使台鐵解決所有問題，確保民眾的安全。

▲蘇芮的父母表示金錢不該被視為人命的合理賠償。（圖／立委王婉諭辦公室提供）

陳孟秀律師指出，意外發生後蘇芮父母主動追查到台鐵兩年多前才發生普悠瑪事故，無法諒解為何這次又發生意外，立委王婉諭則批評台鐵總體檢列管項目不紮實，許多結構面的改革必須被貫徹，不能再讓台鐵「球員兼裁判」，承諾將持續監督台鐵，期許台灣人未來有個安全回家的道路。（編輯：楊智傑）