屏東縣政府環保局科技執法　接連揪出非法棄置廢棄物

屏東縣政府環保局科技執法　接連揪出非法棄置廢棄物
▲屏東縣政府環境保護局針對非法廢棄物稽查主動出擊，已累計出動864人次、攔查190輛車，同時搭配遠端監控科技執法、密錄蒐證，近半年接連揪出任意棄置廢棄物達182件。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.03）

記者黃正忠／屏東報導

2021-05-03 19:30:00

為阻絕境外非法廢棄物進入屏東縣棄置，屏東縣政府環境保護局自109年起結合警察局不定期、不定時在重要道路進行「天羅地網」專案，針對非法廢棄物稽查主動出擊，已累計出動864人次、攔查190輛車，同時搭配遠端監控科技執法、密錄蒐證，近半年接連揪出任意棄置廢棄物達182件，有效遏阻非法棄置。

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▲環保局與第七河川局共同於萬巒鄉查獲不肖業者使用怪手開挖2公尺深坑洞，用於回填非法廢棄物，同樣將怪手查扣，要讓非法棄置行為得不償失。（圖／屏東縣政府提供,
▲環保局與第七河川局共同於萬巒鄉查獲不肖業者使用怪手開挖2公尺深坑洞，用於回填非法廢棄物，同樣將怪手查扣，要讓非法棄置行為得不償失。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.03）
環保局長期監控佈點，今年度聯手警察局執行「天羅地網」破獲非法棄置廢棄物，成功在三地門鄉賽嘉村攔阻外縣市曳引車載運廢棄物棄置，涉案司機未領有廢棄物清除處理許可文件，卻受託從事廢棄物清除處理行為，已違反廢棄物清理法，現場立即報請屏東地檢署檢察官查扣曳引車並將司機聲請羈押。

同月11日環保局再與第七河川局共同於萬巒鄉查獲不肖業者使用怪手開挖2公尺深坑洞，用於回填非法廢棄物，同樣將怪手查扣，要讓非法棄置行為得不償失，並依違反廢棄物清理法46條移送屏東地檢署擴大偵辦。

針對易遭棄置垃圾、廢棄物地點，環保局採科技執法架設隱藏式攝影機密錄蒐證，已成功查獲共計182件棄置垃圾及廢棄物案件，並依廢棄物清理法裁罰共計50萬1,000元整，有許多原本常遭棄置垃圾地點，目前髒亂問題都已根絕。

▲針對易遭棄置垃圾、廢棄物地點，環保局採科技執法架設隱藏式攝影機密錄蒐證，已成功查獲共計182件棄置垃圾及廢棄物案件。（圖／屏東縣政府提供,
▲針對易遭棄置垃圾、廢棄物地點，環保局採科技執法架設隱藏式攝影機密錄蒐證，已成功查獲共計182件棄置垃圾及廢棄物案件。（圖／屏東縣政府提供, 2021.05.03）
環保局長顏幸苑表示，為嚇阻外縣市廢棄物入侵，環保局積極與警察局合作進行攔檢，打擊廢棄物非法棄置，特別呼籲土地使用人、管理人或所有人，依法應善盡管理之責任，閒置的土地應設置圍籬、圍牆等阻隔設施或監視設備並定期檢查，以免遭人任意棄置廢棄物。

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