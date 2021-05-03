澄清非黑道 黃承國：紅燈不敢闖、滴酒不沾有這種黑道？
民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉毒，引爆綠營政治危機，今（3）日國民黨團開記者會批總統兼任黨主席蔡英文不要只會震怒，應該要處理黨內黑道，國民黨立委鄭麗文還要黃承國應該辭國策顧問。對此，黃承國發臉書自清，自己出身草莽，但絕非黑道，「我20年來滴酒未沾，連過馬路都不敢闖紅燈！」
記者胡宥心／台北報導
2021-05-03 16:44:46｜2021-05-03 17:41:59
民進黨陷入黑道危機，鄭麗文今開記者會加碼要求現任中常委、國策顧問黃承國應該請辭。黃承國在臉書用300字自清回應，他強調，自己出身草莽，但絕對不是黑道，他年少輕狂，確實荒唐過，誤入歧途，但也付出了代價。
黃承國說，這二十多年來，他反省、改過，努力爭取大家對他的認同，佛家說放下屠刀，立地成佛，佛家尚且鼓勵芸芸眾生知錯能改，既往不咎，何況社會不是更應該鼓勵大家反省向上，讓社會更良善嗎？
「連過馬路都不敢闖紅燈、滴酒不沾，國民黨有見過這種黑道嗎？」黃承國說，如果他是黑道？國民黨鄭麗文們敢顛倒黑白，公然做不實的辱駡？大家見過這樣沒路用、窩囊的黑道嗎？「國民黨批評我是黑道？這二十年來我有欺行霸市，危害鄉里？有看過這種黑道嗎？」
黃承國說，別人指責我，他尚可忍讓，「但鄭麗文，妳背叛妳的價值，投靠國民黨，朝三暮四，毫無立場，你這種行為，妳有何臉面批評我？我黃承國至少可以驕傲的説，我忠誠於我的台灣政治價值與路線，而鄭麗文，妳呢？」