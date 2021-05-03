▲ Volkswagen Tiguan 銷售突破 1,500 台，五月指定車款送首次保養

本月提供入主指定車型，即可獲得首次常規保養免費，搭配最新的長里程彈性保養方案，回廠更換機油週期延至最長二年或最多 30,000 公里，讓消費者擁有更多元彈性的保養選擇，而依車型不同可享高額分期零利率購優惠，提供消費者多元的購車方案，更能靈活運用資金。
台灣福斯汽車 5 月各式車款之優購方案同步實施中，台灣福斯汽車保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。
2021年5月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：
車型
建議售價
專案內容
|正21年式Polo 230TSI Comfort
768,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Polo 230TSI Life
818,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Polo 230TSI智能特仕版
838,000元
|正21年式Polo Beats
888,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Polo 230TSI Style
898,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
400,000元36期零利率貸款
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Polo 230TSI Style R-Line
948,000元
|正21年式T-Cross 230TSI Comfort
828,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式T-Cross 230TSI Life
918,000元
|免費第一次常規保養
（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
500,000元36期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式T-Cross 230TSI Style Design
998,000元
|正21年式T-Cross 230 TSI Style R-Line
1,048,000元
車型
建議售價
專案內容
|正21年式T-Roc 280TSI Life
1,048,000元
|貸款專案：
500,000元24期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式T-Roc 280TSI Style Design
1,128,000元
|貸款專案：
500,000元24期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance
1,328,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Touran 280TSI Life
1,248,000元
|貸款專案：
500,000元36期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Touran 280TSI Style R-Line
1,428,000元
|正21年式Tiguan 280TSI Life
1,098,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Tiguan 280TSI Elegance
1,298,000元
|免費第一次常規保養
（凡5月領牌可享價值6,900元首次常規保養免費，以"保養到期訊息"或"領牌滿2年" 先到者為準）
貸款專案：
480,000元24期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣
|正21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium
1,538,000元
|本事難掩價：1,498,000元
|正21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance
1,788,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|正21年式Tiguan R
2,028,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
車型
建議售價
專案內容
|正21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance
1,368,000元
|貸款專案：
500,000元36期零利率貸款。
現金專案：
優惠現金折扣。
|正21年式Tiguan Allspace 280TSI R-Line Edition
1,488,000元
|21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance
1,498,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium
1,658,000元
|Elegance Premium車型大師鑑賞價：1,628,000元
貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Arteon Fastback 330TSI R-Line
1,758,000元
|21年式Arteon Fastback 380TSI R-Line Performance
1,988,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance
1,578,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium
1,738,000元
|貸款專案：
1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。
現金專案：
優惠現金折扣。
|21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line
1,838,000元
|21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance
2,068,000元
|超值購車優惠請洽授權經銷商。