Volkswagen Tiguan 銷售突破 1,500 台，五月指定車款送首次保養

Volkswagen Tiguan 銷售突破 1,500 台，五月指定車款送首次保養
▲ Volkswagen Tiguan 銷售突破 1,500 台，五月指定車款送首次保養

2GameSome - 有車賞

2021-05-03 16:55:00

Tiguan 五款車型，包含 280 TSI Life、280 TSI Elegance、330 TSI Elegance Premium、380 TSI R-Line Performance 和 Tiguan R，自上市以來 Tiguan 已創造超過 1,500 張訂單的亮眼佳績。此外，正 21 年式 T-Cross 升級數位化座艙，不僅同樣擁有 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，更有大螢幕的 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機和原廠中文導航，並且支援無線 Apple CarPlay；台灣福斯汽車本月針對不同車款推出多元化的購車優惠和貼心服務，凡入主指定車款可享有第一次保養免費，以及高額分期零利率的購車方案。

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Tiguan 大幅提升外觀設計、安全和娛樂科技，採用全新設計的前保險桿和下氣壩，並且搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組：LED Matrix 矩陣式頭燈，依據不同環境提供最佳照明，更升級 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，以 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統一鍵整合全速域 ACC主動式固定車距巡航系統，車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，提供駕駛直覺便利的巡航操作，車室內則擁有全新數位化座艙，搭載 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3）、原廠中文導航系統、App-Connect 多媒體手機鏡射（含Android Auto 與 無線 Apple CarPlay）和 USB 多媒體插孔（Type-C），帶來更直覺流暢的數位化操作介面，而在 Tiguan R 上，座艙內配有 R 專屬運動化真皮多功能方向盤，以及專屬 R 按鍵，駕駛可隨心所欲啟動「賽車模式」。

而正 21 年式 T-Cross 數位化座艙搭載 Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表，以及大車機螢幕 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機（MIB 3），並且支援無線 Apple Carplay 和 Android Auto。

歡慶 Tiguan 上市，台灣福斯汽車為 280 TSI Elegance 車型特別推出外觀套裝上市優惠，消費者僅需以 3 萬（工資另計）即可升級原價近 6.5 萬的 Premium 套件（此為台灣福斯授權經銷商售服套件，需訂購後回廠安裝），提供鍍鉻水箱護罩、前保桿飾板和後保桿鍍鉻等細部套件，凡 5 月領牌的車主更另享第一次保養免費（市值 6,900 元）；而 330 TSI Elegance Premium 則獨享限量本事難掩價 149.8 萬元 (建議售價 153.8 萬元)。

本月提供入主指定車型，即可獲得首次常規保養免費，搭配最新的長里程彈性保養方案，回廠更換機油週期延至最長二年或最多 30,000 公里，讓消費者擁有更多元彈性的保養選擇，而依車型不同可享高額分期零利率購優惠，提供消費者多元的購車方案，更能靈活運用資金。

台灣福斯汽車 5 月各式車款之優購方案同步實施中，台灣福斯汽車保留內容修正權利，欲得知更多相關細節，敬請洽詢台灣福斯汽車授權經銷商。

20215月優惠一覽（優惠適用對象與詳情請洽台灣福斯汽車授權經銷商）：

車型

建議售價

專案內容

正21年式Polo 230TSI Comfort

768,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Polo 230TSI Life

818,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"   先到者為準）

貸款專案：

400,000元36期零利率貸款

現金專案：

優惠現金折扣

正21年式Polo 230TSI智能特仕版

838,000元

正21年式Polo Beats

888,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Polo 230TSI Style

898,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"   先到者為準）

貸款專案：

400,000元36期零利率貸款

現金專案：

    優惠現金折扣

正21年式Polo 230TSI Style R-Line

948,000元

正21年式T-Cross 230TSI Comfort

828,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式T-Cross 230TSI Life

918,000元

免費第一次常規保養

（以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"    先到者為準）

貸款專案：

   500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式T-Cross 230TSI Style Design

998,000元

正21年式T-Cross 230 TSI Style R-Line

1,048,000元

車型

建議售價

專案內容

正21年式T-Roc 280TSI Life

1,048,000元

貸款專案：

500,000元24期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式T-Roc 280TSI Style Design

1,128,000元

貸款專案：

 500,000元24期零利率貸款。

現金專案：

    優惠現金折扣

正21年式T-Roc 330TSI R-Line Performance

1,328,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Touran 280TSI Life

1,248,000元

貸款專案：

500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式Touran 280TSI Style R-Line

1,428,000元

正21年式Tiguan 280TSI Life

1,098,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan 280TSI Elegance

1,298,000元

免費第一次常規保養

（凡5月領牌可享價值6,900元首次常規保養免費，以"保養到期訊息"或"領牌滿2年"    先到者為準）

貸款專案：

480,000元24期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣

正21年式Tiguan 330TSI Elegance Premium

1,538,000元

本事難掩價：1,498,000元

正21年式Tiguan 380TSI R-Line Performance

1,788,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

正21年式Tiguan R

2,028,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

車型

建議售價

專案內容

正21年式Tiguan Allspace 280TSI Elegance

1,368,000元

貸款專案：

500,000元36期零利率貸款。

現金專案：

   優惠現金折扣。

正21年式Tiguan Allspace 280TSI      R-Line Edition

1,488,000元

21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance

1,498,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Fastback 330TSI Elegance Premium

1,658,000元

Elegance Premium車型大師鑑賞價：1,628,000元

貸款專案：

1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣。

21年式Arteon Fastback  330TSI R-Line

1,758,000元

21年式Arteon Fastback       380TSI R-Line Performance

1,988,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance

1,578,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI Elegance Premium

1,738,000元

貸款專案：

1,000,000元24期零利率貸款，並且附上第五年延長保固。

現金專案：

   優惠現金折扣。

21年式Arteon Shooting Brake 330TSI R-Line

1,838,000元

21年式Arteon Shooting Brake 380TSI R-Line Performance

2,068,000元

超值購車優惠請洽授權經銷商。

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