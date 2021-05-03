Jaguar I-PACE 純電跑旅獲車訊風雲獎「最佳進口豪華中型SUV」殊榮

Jaguar I-PACE 純電跑旅獲車訊風雲獎「最佳進口豪華中型SUV」殊榮
▲ Jaguar I-PACE 純電跑旅獲車訊風雲獎「最佳進口豪華中型SUV」殊榮

2GameSome - 有車賞

2021-05-03 16:55:00

Jaguar 首款純電跑車型 SUV I-PACE 在與對手同場「競電」之下脫穎而出，榮獲車訊風雲獎【最佳進口豪華中型SUV】肯定。Jaguar I-PACE 做為品牌旗下首款純電動跑車型 SUV，融合英國跑車設計、0 排放純電優勢、卓越的內外質感與 SUV 特有的實用空間機能，獲得 30 位專業媒體評審團高度評價。

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2021 年度車訊風雲獎甫於 4 月 28 日舉行，Jaguar E-PACE 與 I-PACE 分別入圍【最佳進口豪華小型SUV】與【最佳進口豪華中型SUV】兩項大獎。最終，Jaguar 首款純電跑車型 SUV I-PACE 在與對手同場「競電」之下脫穎而出，榮獲 2021 年車訊風雲獎【最佳進口豪華中型SUV】肯定。Jaguar I-PACE 做為品牌旗下首款純電動跑車型 SUV，融合英國跑車設計、0 排放純電優勢、卓越的內外質感與 SUV 特有的實用空間機能，獲得由 30 位專業媒體所組成的評審團高度評價。

Jaguar I-PACE 由二具整合前後軸的永磁同步電動馬達驅動，提供 400PS 最大馬力與 696Nm 瞬間最高扭力輸出，僅需 4.8 秒即可完成 0-100km/h 加速衝刺。前衛設計蘊藏革命性創新思維，車側線條和流暢腰線融入強烈的運動化特質；跑車化座艙設計完美平衡運動化風格與英倫造車工藝，更以緊湊的車身尺碼實現寬廣的車室空間。Jaguar I-PACE 傳承品牌超過 80 年的跑車製造工藝，即使邁向嶄新的電能時代卻從未因此而有所妥協。Jaguar I-PACE 設計靈感源自超跑 C-X 75，並大量汲取 Panasonic Jaguar Racing 參與 FIA Formula E 電動方程式賽事的純電動力科技與豐富經驗，從外觀造型、空間塑造、底盤架構至核心電能管理系統，融合 Jaguar 引以為傲的英國跑車設計思維與 0 排放純電動力特性。

全新 21 新年式 Jaguar I-PACE 同步升級固定式全景玻璃天窗、手機無線充電等多項配備；安全配備上則搭配 ClearSight 可切換電子車內後視鏡、360 度 3D 環景顯影系統與後方車流警示與碰撞預警輔助系統。

Jaguar 以 Destination Zero 願景為基礎，致力打造零排放、零事故、零壅塞的智慧永續移動環境。2021 年更宣布全新全球策略「Reimagine」，產品電動化將是全球策略的計畫核心。在 2025 年，Jaguar 將轉型為擁有絕美車款的純電品牌，並結合極具情感魅力的設計與新世代前瞻科技，創造絕美且獨特出眾的消費者用車體驗。

2021 年式 Jaguar I-PACE

車型選擇

建議售價

銷售方案

Jaguar I-PACE EV400 S

346 萬元

*已含電動車貨物稅減免21萬元

  1. 最高享 6 年高額分期 0 利率專案
  2. 加贈家用壁掛式充電器
  3. 車主享 Noodoe 全台環島充電網一年免費使用
  4. 鋰電池 8 年或 16 萬公里原廠保固
  5. 全車系同享 0 負擔 6 年原廠保養專案
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