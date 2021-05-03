基隆市信義區表揚模範母親 林右昌：最值得尊敬的楷模
慶祝母親節，基隆市信義區公所今（3）日舉辦模範母親表揚大會，市長林右昌親自表揚各里推薦的模範母親，提前向大家祝福母親節快樂，並感謝所有的母親對家庭的付出與奉獻。
記者陳志仁／基隆報導
2021-05-03 17:02:44
林右昌特別感謝所有的母親，為了家庭所做的付出與奉獻，給兒女的照顧及支持，在現今的社會中，家庭的力量更形重要，各里推舉出來的模範母親，更是最值得尊敬的楷模；基隆市政府也相當重視女性同仁，像信義區公所的區長許雅紋，就是基隆市許久不曾出現的女性區長。
信義區的模範母親，分別是原住民林秀蘭、東明里王賴秀蘭、義幸里程惠英、東光里施羅淑慧、孝深里陳李美蓮、禮東里陳鄭雪枝、信綠里劉基蓮、仁義里陳麗容、義民里陳張秋美、孝賢里呂愛、東安里郭洪淑禎、智慧里郭美雲、東信里賴林素端、仁壽里王慈惠、孝岡里李素華、孝德里蔣李德金、義和里陳王月寶、禮儀里徐翠華、義昭里許白秀敏、孝忠里施玉蘭、智誠里何玉蓮。
其中，義民里的陳張秋美女士，與夫婿結縭40餘年，婚後陸續生育3子，陳張女士除照顧孩子生活起居，夫婦胼手胝足且勤儉持家，終於脫貧漸臻小康；陳張秋美天生俠義情懷，鼓勵夫婿參政，如今3子均已成家立業，同時樂於助人，為鄰里所推崇，因此獲推荐將代表信義區接受全市表揚。