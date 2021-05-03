民進黨發排黑令 蔡英文主持、7日各地黨部主委北上開會
民進黨台北市黨部評委趙映光之子趙介佑涉毒，引爆綠營政治危機，為了危機處理，總統兼任黨主席蔡英文7日上午11點將與民進黨全國黨部主委座談。據了解，昨天晚上民進黨中央通知各地主委本周五到台北開會，地點是總統官邸。
記者胡宥心／台北報導
2021-05-03 17:04:11｜2021-05-03 17:13:12
據透露，每次全國各地方黨部主委座談，都是由蔡英文親自主持，這次台北市地方黨部陷入抹黑疑雲，讓蔡英文震怒，不但親自盯著黨中央與地方黨部決策，為了收拾局面，不讓黑道疑雲火延燒，黨中央力挽狂瀾，發出排黑令，要召集全國地方黨部主委開會。
民進黨也透過官方LINE＠向支持者說明，將全力支持台北市黨部主委吳怡農提出三點的改革方案，包括：一、委請專業法律顧問，重新檢討入黨流程，慎重審查每份入黨申請書，研擬更完善的制度。二、針對極少數違反黨規、違反排黑條款的黨員，依黨規盡速處分。三、鼓勵更多具有理想的年輕人入黨，共同為台灣未來努力。
民進黨強調，一直以來，針對新加的黨員者、登記黨職人員候選人，與擔任黨職者，民進黨皆有明確的規定，排除涉嫌毒品與組織犯罪行為者。尤其民進黨過去發生過「黑道集體入黨」的情況，因此相關規範的限制都很明確，才能維護紀律。
民進黨表示，對於外界批評沒有落實排黑規範，虛心接受，並檢討現有機制，強調「排黑」，是社會大眾對民主政黨最基本的要求，民進黨也會儘速召開全國黨部主委會議，進行通盤性的檢討，積極回應支持者與國人對改革的期待。