麥當勞爽點「2物」！男拿到愣：先吃誰 老饕答案超一致
知名連鎖速食店「麥當勞」，由於旗下商品相當多樣，方便且快速的特點，總是能吸引許多民眾前往消費。不過，就有一名網友指出，自己到麥當勞點了薯條和冰炫風，卻納悶這2種商品該先吃哪個才是正確的？對此，就引來許多老饕分享心目中的最佳答案，甚至揭密了完美吃法。
編輯中心/綜合報導
2021-05-03 17:26:07
原PO於《Dcard》上發文，表示若到麥當勞只點了薯條和冰炫風，正確的享用順序該是如何呢？他解釋，如果薯條冷了吃起來的口感就會變差，但冰炫風晚點吃則會融化，這樣的情況讓原PO無奈直喊「真的是有點困擾呢！」
貼文一曝光，不少人幾乎都直指先吃薯條，「薯條生存時間比較短，先薯條」、「先吃薯條，冰炫風可以等它融化當成飲料解渴解膩」、「薯條...冰炫風融化一點我還能吃，薯條軟掉我真的想丟掉」、「哈哈我也有過這種煩惱，最後都會先吃薯條，因為要先吃鹹的熱的在吃冰的甜的」、「薯條先+1」、「整桌不管有什麼，絕對是先薯條，全部東西冷掉會變ㄆㄨㄣ的，也就只有薯條啊」。
甚至還有老饕分享完美吃法，直言「沾著吃」、「沾著吃+1，一口薯條一口冰，超好吃」、「一起吃啊！同時享受兩樣美味食物，怎麼想都不虧」、「先吃一口冰炫風，再一起吃」、「沾著吃正解」、「摻在一起做冰炫風薯條，好吃」、「一起吃啊，薯條加冰淇淋超讚」。
但也有人抱持不同看法，表示「冰炫風溶掉變超甜超難吃」、「冰炫風，因為我喜歡冷冷軟軟的薯條」、「冰炫風，冷掉的薯條我愛吃」。（編輯：陳雅雲）