三接再外推、部分停工　陳吉仲：對藻礁影響幾乎是零

三接再外推方案
▲行政院3日召開三接再外推方案說明記者會，農委會主委表示再外推方案對藻礁影響幾乎是零，可以說是最大的進步。（圖／記者王嘉鴻攝，2021.05.03）

記者劉育辰／台北報導

2021-05-03 17:17:25｜2021-05-03 17:37:30

行政院在今（3）日的行政立法協調會報後，針對三接（中油第三液化天然氣接受站）再外推做出說明；其中，環團訴求停工的部分，行政院發言人羅秉成表示，目前「再外推方案」在法令、相容性許可的部分會繼續施工，但潘忠政最在意的工業港區浚挖則是停工，待環差報告（環境現況差異分析及對策檢討報告）許可後才施工。農委會主委陳吉仲則表示，再外推案就是回應潘忠政停工最好的方案。再外推後不用疏浚、碼頭也不會壓到礁體，對藻礁影響幾乎是零，是最大的進步。

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針對三接是否停工，待環差後再行施工？經濟部部長王美花表示，工時延後2年半的部分，包含環差時間跟工期，中油正在撰寫環差評估報告，將盡快提出；外推方案主要是在工業港區，對工業區儲槽、氣化設施等沒有影響，還是可以繼續施工，有變動的部分，像是外推之後不浚挖，這部分就不會動工。

羅秉成補充，再外推方案是部分變更的方案，在原相容條件及法規下，可以繼續施工沒有問題，但有變更的港區部分，尤其所謂的浚挖，則是完全沒有施工，回應潘忠政停工、不浚挖的訴求，日後環差許可後才會進行外推部分的施工，這樣的作法為的是爭取時間讓燃氣盡快上線，若完全停工等待環差，時程延後將不只2年半，對台灣工業的影響將會更嚴重。

陳吉仲則說，再外推案就是回應潘忠政停工最好的方案；之所以會有再外推方案，就是藻礁公投之所以成案，很多人關心天然氣船進來要疏浚，再外推後不用疏浚，碼頭也不會壓到礁體，原先擔心、希望可以保護到藻礁的，完全都維持著。

陳吉仲提到，過去這段時間，學術界、環團、學生，陷入非常進退兩難、焦慮的狀態，因為藻礁公投如果繼續走下去，大家所期待的能源轉型將大受影響，藻礁要保護，非核家園、減煤、增氣，降空污又是大家的共識，在這4個考卷裡，如果現況是80分，現在的外推方案又可以讓這4道題目更往前加分；過去國民黨的方案裡，工業區是232公傾，民進黨執政後降為23公傾，再外推後雖然維持23公頃，但潘忠政非常在意的工業港區部分，則從國民黨時期的248公頃，現在縮小到96公傾，外移後工業港不浚挖、也不填地，對藻礁的影響幾乎等同於零，這是最大的進步，亦可以達到環團的訴求。

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