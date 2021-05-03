MVP給何孟遠惹眾怒　蘇麗文爆料：某些選手場上罵髒話

▲蘇麗文（中）在最新一集全明星運動會擔任特別嘉賓。（圖／翻攝蘇麗文IG）
▲蘇麗文（中）在最新一集《全明星運動會》擔任特別嘉賓。（圖／翻攝蘇麗文IG）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-05-03 17:55:20

運動實境節目《全明星運動會》第二季昨（2）日播出最新一集，跆拳道好手蘇麗文受邀成為特別嘉賓，她在節目最後頒發MVP獎項給何孟遠，此舉引發部分網友不滿，對此，蘇麗文在IG回應：「某些選手在場上罵髒話不尊重裁判嗆對手，只是沒剪輯進去，所以我覺得沒問題。」

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最新一集中，紅隊終止8連敗，憑著何孟遠與吳心緹在美式躲避球項目裡展現絕好默契，贏得難得勝利，近期劈腿爭議的何孟遠拿下此集MVP卻讓觀眾不開心，對此，蘇麗文強調對於MVP的頒發，她僅針對當天賽事去做評選並，並非了解選手的私生活才給予評估。

▲蘇麗文（左）和藍隊領隊錢薇娟合照。（圖／翻攝蘇麗文IG）
▲蘇麗文（左）和藍隊領隊錢薇娟合照。（圖／翻攝蘇麗文IG）
蘇麗文表示：「運動員的身體素質是可以透過時間訓練而增強的，但『運動家精神』與『運動風度』則是人品的表現。」認為態度能決定一個人高度的觀念非常重要，她也提醒愛好運動的大家，「莫忘初心」是運動競賽勝敗的過程中，不要忘記運動家該有的風度與精神。

▲紅隊在最新一集終止8連敗，蘇麗文（左）和紅隊領隊江宏傑合照。（圖／翻攝蘇麗文IG）
▲紅隊在最新一集終止8連敗，蘇麗文（左）和紅隊領隊江宏傑合照。（圖／翻攝蘇麗文IG）
至於有網友問到為何不是頒發給鼓鼓？她回覆：「因為有某些選手，在場上罵髒話不尊重裁判嗆對手，只是沒有剪進去，所以我的標準就是當天現場全程綜合評分。」似乎暗指鼓鼓態度不佳，另外，紅隊房思瑜先前也曾在IG寫下「運動家精神」，隨後刪掉該文章，引發外界揣測是否與此事有關。

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