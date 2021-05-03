名家論壇》阿術克斯／市長濫權將是國家災難

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基本上，地方制度法很清楚規範，其一級單位主管或所屬一級機關首長除主計、人事、警察及政風之主管或首長，依專屬人事管理法律任免外，其餘職務均比照簡任第十三職等，由市長任免之。意思也就是說，警察人事原則上就是中央權責，是由中央做整體性思考跟安排，才是常規，柯文哲卻把尊重他當作以為他真的是太上皇，這絕對是錯誤的價值觀。
再者，前面提到，地方政府首長容易因地方思維侷限，以及其本位主義，有礙全國整體利益發展，近年台灣能源轉型就遇到這種畸形情況。
先說，台灣的能源轉型，除了要邁向非核家園，積極發展再生能源以外，最重要的工程就是減少燃煤發電，改為增加燃氣發電，簡稱為「增氣減煤」，這是對於減少排碳以及減少空污都非常重要的一項政策決定。
也因為減煤是這麼重要的事情，中火的用煤量一直都是社會的焦點，最近盧秀燕市長也一直誇說她減煤的功勞。但是，事實是這樣嗎?真相是大大相反，她不只沒有減煤的功勞，她還是阻止增氣減煤的人。
要知道，中火的用煤量，能夠從103年歷史最高點1839萬噸，減到109年的1229萬噸，難道是因為台灣用電量減少嗎？當然不可能，最重要的原因是因為通霄的3部燃氣機組上線發電，才能夠讓中火能夠擴大減煤，這是全國能源配置得宜，也是「增氣減煤」的實證，跟盧秀燕完全無關。
接下來，中火要再進行下一階段大幅減煤，甚至走向無煤，就要儘速加快燃氣機組的建置才行，有了燃氣機組能夠接替，也才能兼顧穩定供電跟減煤減空污。簡單說就是「早一天燃氣，少一天燃煤」。
很可惡的是，台中電廠新增燃氣計畫109年1月通過環評迄今已超過1年，送件到台中市政府進行都審，竟然到現在毫無進展。盧秀燕市長一再堅持先拆後建，不只會影響電力調度彈性與供電穩定，更不符合公共設施興建的邏輯。
要再補充一下，盧秀燕不只是卡燃氣機組，也卡了台中接收站。台中接收站預計要在2025年完成，除就近提供台中新燃氣機組外，還有通霄二期的氣源也是要透過海底輸氣管線連接到通霄電廠，所以對於全國「增氣減煤」的進程相當重要，可是現在跟燃氣機組一樣，也是卡在台中市政府。
總得來說，我們欣賞也肯定地方首長的魄力，但是魄力要用在對的地方，否則會是一場災難。
●作者：阿術克斯／資深國會幕僚
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