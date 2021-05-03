一圖看懂華航、諾富特群聚感染案！釀16本土、共26人確診

▲染疫舞棍阿伯接觸111人，陳時中曝採檢結果。（圖／指揮中心提供）
▲華航機師染疫案延燒到防疫旅館諾富特飯店，截至5月3日已有28人確診新冠肺炎，釀成16起本土個案。圖為指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者林莞茜／綜合報導

2021-05-03 17:33:43｜2021-05-03 17:40:46

華航貨機機師、諾富特防疫飯店群聚案今（3）日再增2例本土病例，目前累計共有26人確診新冠肺炎，其中16人為本土個案，確診者足跡遍佈多個縣市，超越日前衛生福利部立桃園醫院的21人確診。《NOWnews今日新聞》特別整理圖表，就整個案件的傳染途徑、事件如何延燒進行說明。

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▲華航機師染疫確診連環爆，截至5月3日，已釀成16起本土個案，累計有26人染疫。（圖／NOWnews製作）
▲華航機師染疫確診連環爆，截至5月3日，已釀成16起本土個案，累計有26人染疫。（圖／NOWnews製作）
 

這起群聚案件，最先揪出在澳洲自費採檢確診的華航貨機機師，其同住家人案1090、案1111、案1146分別在4月23日、27日以及今日確診，而他的同事案1091，研判是在4月16日一同到台北清真寺參加活動後，當天有密切接觸而被傳染。

為因應機師染疫，指揮中心啟動採檢專案，針對確診個案在台接觸者匡列及回溯，接連揪出案1092、案1100、案1101、案1102、案1105，皆為貨機機組員或貨機機師，事件已延燒、發展成航空器群聚。

不料，4月29日指揮中心宣布，再新增2例本土個案，為機場防疫旅館諾富特飯店的房務部主管案1120以及案1078的同住家人。因應旅館有確診個案，指揮中心召回該旅館所有員工進行採檢，並針對目前住宿於該旅館的412人，全數安排至集中檢疫所，並採檢39件環境檢體送驗。

在經過檢體採檢與交叉比對後，指揮中心證實案1120確認感染英國變異株，與6名華航的染疫機師在諾富特隔離檢疫有交互關係，確認華航機師染疫一案已如滾雪球般，燒到防疫旅館諾富特飯店。

而後，30日新增的3名本土個案，皆為諾富特飯店的員工案1127、案1128以及案1129；5月1日有曾住過諾富特飯店的案1102同住家人確診（案1133）；5月2日諾富特飯店60多歲女房務部主管案1129的同住家人確診（案1134、案1135及案1136）與案1102同住家人又再1人確診（案1137），確診者足跡遍佈雙北市、桃園、嘉義等地。

今日，指揮中心又再度宣布，再增2例本土病例（案1145、案1146），其中案1145為諾富特飯店的外包商，今年4月初至4月28日間除休假外皆在該旅館工作，個案4月28日出現咳嗽症狀，4月30日曾至診所就醫，5月1日經衛生單位調查評估後，同日安排就醫採檢，於今日確診(Ct值13)。

案1146則是印尼籍10多歲女性，為澳洲檢出陽性機師、案1090及案1111之同住家人，他在4月30日出現身體微熱、流鼻水、喉嚨不適等情形，因自覺症狀輕微故未回報，衛生單位考量個案之其他家人皆已確診，為求慎重，於5月2日再次安排採檢，並於今日確診(Ct值19)。

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